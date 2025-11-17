La Junta ha completado el 75 por ciento del Plan de Investigación Biosanitaria 2023- 2027

El delegado de la Junta en Burgos, Roberto Saiz, y el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, a la entrada al HUB de biosanidad. - EUROPA PRESS

BURGOS 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Alejandro Vázquez, ha valorado el avance del Plan de Investigación Biosanitaria 2023-2027 puesto en marcha por su departamento y que ha alcanzado ya el "75 por ciento de ejecución".

Vázquez ha señalado que el objetivo del Gobierno autonómico "sigue siendo potenciar la investigación y la innovación en el ámbito sanitario". Uno de los hitos más importantes a lo largo de estos años de plan de investigación ha sido la creación de los Institutos de Investigación Biosanitaria de Burgos, Valladolid y León, que han acompañado al Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca IBSAL", ha subrayado el consejero. Ello ha permitido "ordenar el panorama de investigación biosanitaria" y fomentar la coordinación entre las universidades, la Gerencia Regional de Salud y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Salamanca.

Ha destacado que cada instituto de investigación biosanitaria de Valladolid, Burgos, Salamanca y León contará con "unidades de investigación de productos biosanitarios". Estas unidades permitirán cumplir con las normativas europeas que exigen condiciones específicas para el marcado CE de los productos.

La idea es "facilitar que la innovación se siga haciendo y no salga de Castilla y León", ha indicado, reivindicando la voluntad del Gobierno regional de "retener talento y trabajar conjuntamente con las empresas".

Vázquez ha participado este lunes en la clausura del III Hub de Investigación Biosanitaria e Innovación donde ha subrayado que hablar de investigación supone dar un enfoque que abarca la "innovación", al tiempo ha destacado el aumento del presupuesto destinado a este ámbito durante la actual legislatura, inversiones permiten avanzar tanto en el desarrollo de nuevos productos farmacéuticos como tecnológicos que "puedan mejorar la vida de los pacientes".

En cifras, el presupuesto de investigación de la Consejería pasó de 5,2 millones de euros en 2019 a casi 9,5, lo que ha permitido implicar a 2.200 profesionales sanitarios en labores de investigación.

PREMIOS

Durante este III Hub ha tenido lugar la Gala de Entrega de los Premios de la Gerencia Regional de Salud a los proyectos de investigación más destacados de 2024. Entre los premiados hay investigaciones en el campo del implante de prótesis en cardiología, la biología molecular de tumores oncológicos y hematológicos en el ámbito hospitalario y la atención comunitaria en fisioterapia, el dolor agudo en emergencias y el uso de inteligencia artificial, así como el cribado de la ambliopía en población infantil.

Los investigadores premiados son, en la categoría de Atención Hospitalaria: Ignacio Jesús Amat Santos, Luis Miguel Navarro Martín y Jesús Mª Hernández Rivas; en la de Atención Primaria y Emergencias Sanitarias, Héctor Hernández Lázaro, Francisco Martín Rodríguez y Mª Carmen Goez Sanz.

En la parte final de la jornada se ha dado a conocer el fallo del 3º Concurso de Retos de Innovación, una iniciativa que se consolida como estratégica para impulsar la creatividad y la búsqueda de soluciones innovadoras a los desafíos del sistema sanitario. Los ganadores han sido Beatriz de la Calle García, en la categoría 'Innovación en la Atención a la Cronicidad, Gerociencia y la Salud Mental'; David Eugenio Jerves Donoso en la categoría 'Medicina Personalizada y de Precisión'; Alberto López Sierra, en la categoría 'Humanización, Cuidados y Calidad y Seguridad del Paciente'; y Patricia Saiz López, en la categoría 'Innovación en Modelos y Procesos de Gestión Sanitaria'.