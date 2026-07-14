La Junta se compromete a aprobar en el primer año de legislatura las leyes de Concordia y de Función Pública

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, en las Cortes de Castilla y León. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Miguel González Gago, ha señalado este martes en las Cortes autonómicas que en este primer año de Legislatura, se promoverá la aprobación de la Ley de Concordia --con el mismo título de la que PP y Vox no llegaron a sacar adelante en 2024-- y de una Ley de Función Pública.

Estas dos normas son algunos de los compromisos de legislatura que ha manifestado González Gago en su comparecencia en comisión en las Cortes de Castilla y León para presentar el programa de su área, además de la aprobación de otras dos leyes como las de Transparencia y la de Creación del Consejo de Colegios Oficiales de Graduados Sociales.

El consejero 'popular' ha recordado que los dos grupos parlamentarios que sustentan al Gobierno autonómico, PP y Vox, han acordado aprobar en este primer año de legislatura una Ley de Concordia, que "supere y actualice el marco normativo vigente", y "garantice el reconocimiento a todas las víctimas de la violencia social, política, o de la persecución ideológica, religiosa o de cualquier índole acaecidas en Castilla y León, y así lo haremos".

Cabe recordar que el ejecutivo autonómico que formaron también PP y Vox entre los años 2022 y 2024 llegó a registrar en las Cortes de Castilla y León un texto de Ley de Concordia que no llegó a salir adelante tras la ruptura del acuerdo de gobierno en julio de 2024. De hecho, el Grupo Popular votó en contra de la toma en consideración de la misma unos meses después.

En su comparecencia, González Gago ha recordado que Castilla y León tiene también "una historia reciente, la de los últimos 50 años, ya en un sistema democrático, en la que el peso de Castilla y León no puede ni debe olvidarse, y de la que nos sentimos profundamente orgullosos".

Por ello, ha defendido que se el Gobierno autonómico debe y quiere reconocer y difundir la memoria de la transición en nuestra Comunidad Autónoma, "valorando a los principales actores de Castilla y León, la importancia de nuestras primeras elecciones democráticas, así como el conocimiento del periodo preautonómico de Castilla y León".

También ha recalcado que no se debe "borrar ningún pasaje", en relación al compromiso con las víctimas del terrorismo, justo en la jornada en la que se cumplen 40 años del mayor atentado de ETA contra miembros de la Guardia Civil, en la plaza de la República Argentina de Madrid, donde fallecieron 12 agentes.

"Por eso, queremos reafirmar nuestro firme compromiso con las víctimas del terrorismo, y con la defensa de una memoria construida desde la verdad", ha enfatizado González Gago, que ha refrendado la figura del Comisionado para las Víctimas del Terrorismo de Castilla y León, cuyo objeto sea la defensa de estas víctimas en nuestra Comunidad.

"En la Junta de Castilla y León estamos convencidos de la importancia de preservar la memoria de las víctimas, y trasladar a las nuevas generaciones el conocimiento de la historia del terrorismo, con el fin de formar ciudadanos conscientes de la realidad que sufrió España, y comprometidos con los valores de convivencia, libertad y democracia", ha reflexionado.

Además, en otro compromiso sobre un trámite legal, ha apuntado que en los próximos meses iniciarán los trámites necesarios para desarrollar reglamentariamente la Ley de 26 de septiembre de 2017 de Atención a las Víctimas del Terrorismo de Castilla y León, con el objetivo de consolidar un marco normativo estable y eficaz que garantice su plena aplicación en todos los ámbitos institucionales.

Entre las principales actuaciones previstas para esta legislatura figura también la aprobación, durante el primer año, del Proyecto de Ley de Función Pública de Castilla y León. Esta norma permitirá adaptar la organización del empleo público autonómico a la legislación básica del Estado y a las necesidades actuales de la Administración, favoreciendo una mejor conciliación de la vida laboral y familiar, facilitando la provisión de los puestos de difícil cobertura en el ámbito de la Administración General y reforzando así la capacidad de respuesta de los servicios públicos allí donde más se necesita.

El consejero de la Presidencia ha defendido la apuesta por una Administración que "entienda la conciliación no como una concesión, sino como un pilar esencial para el bienestar de sus profesionales y, en consecuencia, para la mejora de la calidad de los servicios públicos".

RECLAMACIÓN AL GOBIERNO DE ESPAÑA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA

Por otro lado, ha avanzado que reclamarán "inmediatamente" al Gobierno de España la actualización de la normativa básica estatal en materia de transparencia, lo que nos permitirá avanzar en una reforma de la Ley de Transparencia de Castilla y León, que avance en el derecho de acceso a la información pública y su reutilización a través del Portal de Gobierno Abierto.

Respecto a las relaciones con otras entidades, se mantendrá el refuerzo de la colaboración con los Colegios Profesionales y Consejos de Colegios de Castilla y León, "favoreciendo su relación más eficaz con esta Administración".

Actualmente, ha apuntado, el registro autonómico cuenta con 178 Colegios Profesionales y 16 Consejos, consolidando además jornadas informativas y formativas con los Colegios y Consejos para intercambiar experiencias y promover mejoras.

En este ámbito, se remitirá a las Cortes de Castilla y León "en breve" el Proyecto de Ley de creación del Consejo de Colegios Oficiales de Graduados Sociales una vez finalizada su tramitación administrativa.

Junto a estas cuatro leyes y el decreto de la Ley de Atención a Víctimas del Terrorismo, González Gago ha mencionado otros decretos que presentarán como el que regula las bolsas para la cobertura interina de puestos de secretarios-interventores; el de organización y funcionamiento de la Inspección General de Servicios y cinco decretos para aprobar los reglamentos reguladores de los subsectores del juego: casinos, bingos, salones de juego, apuestas y máquinas.