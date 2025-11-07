La Junta concede casi dos millones en ayudas para mejorar la accesibilidad de 352 viviendas, 113 en zonas rurales

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y la directora general de Vivienda, María Pardo. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha concedido casi dos millones en ayudas para la mejora de la accesibilidad de 352 viviendas, de las que 113 están en zonas rurales, en una convocatoria correspondiente a 2024 cuya resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad (Bocyl) el próximo lunes, 10 de noviembre.

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha presentado este viernes la resolución de las ayudas junto a la directora general de Vivienda, María Pardo.

Suárez-Quiñones ha explicado que pretende fomentar y ayudar a las personas a mejorar la accesibilidad tanto en el ámbito urbano como en el rural, tanto de edificios residenciales verticales como viviendas adosadas, horizontales y viviendas unifamiliares aisladas, "toda tipología de viviendas".

La resolución contempla 58 beneficiarios, entre comunidades de propietarios (42) y particulares (16), de una convocatoria que tuvo una dotación inicial de 2.066.688 euros y se resuelve con 1.995.058 euros adjudicados.

Las ayudas, que cubren hasta el 50 por ciento del coste subvencionable, están destinadas a financiar obras que mejoren la accesibilidad, como la instalación de ascensores, salvaescaleras, rampas o cualquier intervención que garantice el cumplimiento del Documento Básico del Código Técnico de la Edificación en materia de seguridad de utilización y accesibilidad.

El importe máximo a conceder es de 6.000 euros por vivienda para actuaciones en viviendas unifamiliares, la misma cuantía para otras viviendas y 60 euros por metro cuadrado de local comercial para actuaciones en edificios de tipología residencial colectiva y 3.000 para 3.000 para actuaciones en viviendas en edificios residenciales.

MÁS DE 300 VIVIENDAS

Del total de beneficiarios, 42 corresponden a comunidades de propietarios, que agrupan 336 viviendas, y 16 a propietarios de viviendas unifamiliares.

Además, el 25 por ciento del presupuesto -637.618 euros- se ha reservado para actuaciones en municipios de menos de 20.000 habitantes, donde se realizarán 113 intervenciones, ha concretado Suárez-Quiñones, quien ha recordado que estas ayudas se acuerdan en el marco del Diálogo Social.

Todas las provincias de Castilla y León cuentan con proyectos subvencionados. Burgos, Valladolid y Soria concentran los mayores importes con 516.300 euros (nueve ayudas y 81 viviendas), 335.100 (siete ayudas y 55 viviendas) y 318.000 euros (53 viviendas y siete ayudas), respectivamente.

A continuación se sitúan Salamanca, con 202.632 euros para ocho ayudas y la intervención en 36 viviendas; León, donde se han concedido diez ayudas para 29 viviendas por importe de 196.985 euros; y Segovia, con 170.366 euros para nueve ayudas y obras en 38 viviendas.

En el caso de Zamora el importe concedido es de 102.000 euros (tres ayudas y 17 viviendas), en Ávila 93.675 euros (cuatro y 33, respectivamente) y Palencia, donde se ha otorgado una ayuda para diez viviendas por importe de 60.000 euros.

Los beneficiarios se publicarán en el Bocyl y recibirán un SMS de la Junta y las obras se deben ejecutar en un plazo de doce meses en el caso de viviendas particulares o 24 meses para comunidades.

A este respecto, el consejero ha aclarado que, si hay dificultades en la ejecución de la obra, siempre bajo petición y solicitud del interesado y "de forma excepcional", este plazo se puede prorrogar.

NUEVA CONVOCATORIA

Asimismo, Suárez-Quiñones ha incidido en que la convocatoria de 2025, ya publicada el pasado 24 de octubre, contará con una dotación de 2.083.536 euros y mantendrá las mismas condiciones y objetivos de fomentar la accesibilidad tanto en entornos urbanos como rurales.

El consejero ha recordado que la política de rehabilitación de viviendas se completa con las inversiones realizadas en Entornos Residenciales de Rehabilitación Programada (ERRP), que sustituyeron a las Áreas de Regeneración Urbana (ARUS) y estas a las anteriores Áreas de Rehabilitación Integral (ARIS), así como a las ayudas para la rehabilitación para la eficiencia energética.

En el período 2015-2025 estas políticas han permitido la rehabilitación de más de 37.000 viviendas con una inversión pública de más de 330 millones de euros y una inversión inducida de más de 660 millones de euros (dado que las ayudas públicas cubren una parte de la inversión).