La Junta confirma que el empresario de la mina de Cerredo tramita un expediente en Laciana no aprobado por carencias

VALLADOLID 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha confirmado que el empresario que gestiona la mina de Cerredo en Asturias, donde se produjo una explosión en la que fallecieron cinco mineros, tramita también un expediente para abrir otra mina en Laciana (León) que no ha sido aprobado por la Junta por carencias en la documentación.

Fernández Carriedo ha detallado que el titular de la mina de Asturias tramita un expediente administrativo en Castilla y León sobre el que la Junta emitió un informe el 20 de diciembre de 2024 para comunicar que no se autorizaba el proyecto por carencias en la documentación.

En concreto, el consejero ha explicado que esta tramitación carecía de todos los documentos necesarios, además se proyectaba sobre un monte de utilidad pública, lo que conlleva varios informes desde el punto de vista forestal. "Se le había requerido documentación a través de una resolución del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de León", ha garantizado.

Tras la resolución emitida por la Junta a finales del pasado año la empresa no ha complementado la información, por lo que actualmente no se baraja dar autorización alguna para esta instalación. "No sé yo si será la intención de la empresa renunciar al proyecto", ha cuestionado.

"Nosotros, lo que sí podemos garantizar como Junta de Castilla y León, es que nunca vamos a autorizar una instalación que no reúna todos los requisitos de la máxima seguridad que son exigibles", ha defendido Fernández Carriedo.

Finalmente el consejero ha detallado que en Castilla y León hay 398 actividades mineras autorizadas pero ninguna de ellas de carbón, la mayoría están concentradas en el ámbito de minerales metálicos, de minerales industriales, de extracción de productos para procesos de construcción.