Junta confirma un nuevo foco de Newcastle en Íscar (Valladolid) que eleva el total a 14 con 1.696.000 animales afectados

VALLADOLID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha confirmado este jueves un nuevo foco de la enfermedad de Newcastle en una granja de la localidad vallisoletana de Íscar (Valladolid) con 29.000 pollos tipo broiler, de engorde.

Este nuevo foco de la enfermedad de Newcastle eleva a 14 el total de casos en Castilla y León, todos en la provincia de Valladolid, con 1.696.000 animales afectados.

Fernández Carriedo ha asegurado que la Junta de Castilla y León está trabajando "muy directamente" con el sector y con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en pro del tratamiento de esta enfermedad que, según ha reiterado, no supone riesgo para la salud pública de las personas.