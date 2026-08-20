La Junta considera un "éxito absoluto" de asistencia el eclipse y espera que el turismo astronómico refuerce CyL

La imagen del día de la NASA representa al eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 desde Benavente (Zamora). - RUI SANTOS / NASA

VALLADOLID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha calificado de "éxito absoluto" el eclipse solar del 12 de agosto en términos de asistencia y espera que el turismo astronómico refuerce las capacidades que tiene la Comunidad en este ámbito.

Así lo ha señalado el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en la que ha hecho un "balance ciertamente positivo" por la gestión llevada a cabo en lo que se refiere a Protección Civil y dispositivo sanitario sin que se hayan producido incidentes.

En este marco, el consejero ha explicado que un primer análisis señala que se han "superado todas las expectativas" en ocupación de establecimientos hoteleros, de asistencia de gente, también de organización, sin sucesos ni efectos reseñables, y ha destacado el comportamiento "muy respetuoso" de la ciudadanía, que ha cumplido la normativa en una jornada en la que además las condiciones climatológicas acompañaron.

Además, Fernández Carriedo ha incidido en que las primeras encuestas y contactos mantenidos han permitido obtener respuestas favorables en las que se ha manifestado que la atención ha sido "muy positiva", que se ha podido disfrutar del eclipse conforme a lo previsto y se ha obtenido una buena imagen a la hora de organización en Protección Civil y recursos de asistencia. "Cuando se reciben cientos de miles de visitantes y no se producen incidentes hay que sentirse orgullosos", ha señalado el portavoz.

Ahora, una vez que ha pasado esta cita, Fernández Carriedo espera que la gente comente la experiencia, repite y se aumente el turismo en Castilla y León, que en estas ocasiones puede reforzar sus capacidades a través del turismo astronómico en un país que ha recordado que mayoritariamente el turismo es de "sol y playa".

En cuanto a personas que han asistido a los puntos de visualización, Carriedo ha aclarado que no se puede conocer porque no hay control como tal de "límites geográficos" y además en la primera quincena de agosto muchas personas se desplazan a la Comunidad procedentes de otros lugares, por lo que no hay un cálculo preciso, aunque haya sido un éxito.

El consejero ha recordado que más de 4.000 personas preparadas para prestar servicio de Protección Civil y sanitaria, las incidencias han sido "anecdóticas" y ha insistido en que cuando se movilizan tantas personas y el nivel de satisfacción es tan alto hay que sentirse orgullosos del papel de Castilla y León en relación con este acontecimiento.