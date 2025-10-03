La Junta construye 170 viviendas destinadas a alquiler joven en Valladolid con una inversión de 22,5 millones de euros

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

La Junta de Castilla y León, a través de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (Somacyl), ha impulsado en el barrio vallisoletano de Parque Alameda una promoción de 170 viviendas colaborativas en régimen de alquiler asequible para jóvenes, con una inversión de 22,5 millones de euros.

En este marco, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha explicado que la actuación forma parte de las más de 3.000 viviendas previstas en la Comunidad y de las 609 que se están construyendo en la capital vallisoletana en colaboración con el Ayuntamiento.

Además, Suárez-Quiñones ha defendido que se trata de una "promoción ejemplar" y ha remarcado que el modelo dispondrá de unos 60 metros cuadrados, con salón-cocina, dos dormitorios, dos baños y terraza, que comparten espacios como coworking, lavandería o zonas verdes.

El proyecto contará con calificación energética A, red de calor con biomasa y zonas naturalizadas, lo que, según el consejero, lo equipara "a modelos europeos de primera calidad" y estarán disponibles en torno a junio del año que viene.

A su vez, según el consejero, el precio dependerá de una serie de variables que aún no se han determinado, pero ha asegurado que las viviendas serán "asequibles y con un coste inferior al del mercado".

Por su parte, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha agradecido la "sensibilidad" de la Junta con los jóvenes y ha destacado que estas 170 viviendas se suman a las más de 650 que se desarrollan en la ciudad. "Estamos hablando de viviendas en Los Viveros, en Huerta del Rey, en Parquesol...", ha recordado el alcalde.

Asimismo, Carnero ha señalado que esta situación no puede compararse en la historia reciente de Valladolid en cuanto al volumen de vivienda pública. "Lo que se está acometiendo aquí va a dar respuesta a las necesidades de vida de muchos jóvenes en la ciudad", ha afirmado.