La Junta continúa con la segunda fase del Plan de autoprotección ProtecCyL/CIM-BSE en Portugal

VALLADOLID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha presentado en Portugal una nueva etapa del proyecto Proctepger_Horizonte_27 con el inicio de la itinerancia del programa ProtecCyL/CIM-BSE en los municipios de la Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela (CIM-BSE).

Esta actuación forma parte de la segunda fase del Plan de Promoción de la Autoprotección de Castilla y León y se desarrolla en el marco del Programa de Cooperación Interreg España-Portugal (POCTEP) 2021-2027, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), han informado a Europa Press fuentes del Ejecutivo autonómico.

La Junta ha explicado que Castilla y León y los territorios portugueses participantes comparten riesgos cada vez más complejos como sequías más intensas, incendios forestales de mayor magnitud e inundaciones más frecuentes, además de riesgos tecnológicos y antrópicos.

El proyecto parte de la premisa de que las emergencias no entienden de fronteras administrativas, por lo que el Ejecutivo considera que la prevención "tampoco debe entenderlas".

En este sentido, la Junta ha explicado que la cooperación transfronteriza permite optimizar recursos, compartir conocimiento y fortalecer la resiliencia de ambos territorios.

Así, con una inversión pública superior a 1,7 millones de euros, Proctepger_Horizonte_27 apuesta por reforzar los recursos humanos, materiales y tecnológicos de la protección civil y, especialmente, por impulsar la formación y sensibilización de la ciudadanía.

El programa itinerante que ahora comienza su recorrido en Portugal tiene un carácter ecosistémico, centrado en la relación entre las personas y su entorno; itinerante, al recorrer las provincias Interreg de Castilla y León y los municipios portugueses socios; bilingüe, en castellano y portugués; y enfocado en tres grandes riesgos naturales como la sequía, las inundaciones y los incendios forestales.

Además, el programa es inclusivo y accesible, con espacios adaptados para la participación de menores, personas mayores y personas con discapacidad.

La itinerancia en Portugal se desarrollará en los municipios de Almeida, Belmonte, Celorico da Beira, Covilhã, Figueira de Castelo Rodrigo, Fornos de Algodres, Fundão, Guarda, Gouveia, Manteigas, Mêda, Pinhel, Sabugal, Seia y Trancoso.