La Junta continúa los trabajos experimentales para determinar productos eficaces contra la chinche de las piñas

VALLADOLID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente, con la intervención del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Valladolid y del Centro de Sanidad Forestal de Calabazanos, y en colaboración con la Asociación de Piñeros (ACEPI), Asociación Forestal de Valladolid (ASFOVA) y empresas de productos fitosanitarios (BELCHIM y BAYER), dio comienzo el pasado año a unos ensayos experimentales para determinar posibles productos eficaces contra la chinche de las piñas, un insecto que debilita los pinares de piñonero de la Comunidad.

Estos ensayos se encuadran dentro de los estudios de seguimiento de plagas y enfermedades que realiza la Consejería, y como fruto de las reuniones que la Mesa del Piñón de Castilla y León ha estado realizando durante estos últimos años.

En estas experiencias, que se están desarrollando en dos montes de utilidad pública de la provincia de Valladolid y durarán al menos tres años, antes de que se pueda obtener alguna conclusión, se intenta determinar el posible uso de algún fitosanitario en la reducción de la población de la chinche de las piñas y, por tanto, de su potencial daño.

Los trabajos están siendo complejos, pues se presentan numerosas dificultades, entre las que destaca que la producción de piña está condicionada por muchos factores durante los tres años que dura su formación; los periodos de sequía que se están produciendo; que no se cuenta con herramientas para monitorizar al insecto, lo que no permite apenas verlo en campo; o que el insecto no deja rastro del daño realizado. Estas dificultades hacen que sea muy difícil determinar la eficacia de los tratamientos ensayados.

Actualmente, se encuentra en el segundo año de ensayo; concretamente en estos días se están realizando los trabajos de aplicación de los productos elegidos en las parcelas de ensayo. Se han concluido los trabajos del primer año y se está analizando la información recogida. También se están evaluando los datos recogidos hasta la fecha y realizando los análisis estadísticos, aunque será difícil obtener resultados concluyentes antes de que trascurran los primeros tres años de la experiencia.