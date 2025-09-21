La Junta convoca once becas de comunicación con una dotación de 1.000 euros mensuales

El plazo de presentación de solicitudes comienza este lunes, 22 de septiembre, y finaliza el viernes 10 de octubre

VALLADOLID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de la Comunidad ha publicado la convocatoria de las once becas de Comunicación para el año 2026 en la Junta con una dotación de 1.000 euros mensuales, a las que podrán optar quienes cuenten con el título oficial de licenciado o graduado en Periodismo y/o Comunicación Audiovisual antes de que finalice el plazo de presentación de candidaturas, el viernes 10 de octubre.

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha animado a los recién titulados a aprovechar esta oportunidad al destacar que los beneficiarios recibirán todo el apoyo de los empleados públicos de la Junta para iniciar su carrera profesional con "buen pie, disfrutando además de condiciones laborales y retributivas muy favorables".

Entre los requisitos, se exige que los solicitantes hayan cursado sus estudios universitarios en alguna de las universidades de Castilla y León o estén empadronados en un municipio de la Comunidad en la fecha de publicación de la convocatoria.

La formación que ofrece la Administración autonómica se desarrollará en las nueve provincias, de manera que habrá un beneficiario en cada una de las nueve Delegaciones Territoriales del Gobierno autonómico y dos en la Dirección de Comunicación en Valladolid.

Las solicitudes podrán presentarse desde el martes 22 de septiembre hasta el 10 de octubre, y todos los documentos necesarios están disponibles para descarga en la sede electrónica de la Junta de Castilla y León.