La Junta convoca en Salamanca a 900 demandantes de empleo en una jornada de entrevistas 'express' para hostelería

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, ha inaugurado este martes el evento 'Conexión Hostelería: Entrevistas de Trabajo Express' - EUROPA PRESS

SALAMANCA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, ha inaugurado este martes el evento 'Conexión Hostelería: Entrevistas de Trabajo Express', una intermediación laboral como experiencia piloto que ha convocado a 900 demandantes de empleo con el objetivo de dar respuesta directa a la necesidad de cobertura de puestos de trabajo vacantes en el sector de la hostelería de Salamanca.

Se trata de una iniciativa "novedosa y ambiciosa" que se acomete como experiencia piloto en Salamanca y surge de la colaboración de la Administración autonómica con dos entidades "tan importantes" como la Cámara de Comercio y la Asociación de Castilla y León de Empresarios de Hostelería, Hosturcyl, además de la colaboración de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca, según ha destacado la titular de Industria.

Esta iniciativa, ha ahondado pretende poner el foco en la necesidad de mano de obra cualificada que existe en el ámbito de la hostelería y en corregir ese "desajuste" que existe entre oferta y demanda.

Precisamente, ha remarcado que el sector de la hostelería en los últimos años ha hecho "un esfuerzo muy importante" por reducir la temporalidad y por mejorar en el ámbito de la conciliación.

A pesar de ello, "todavía mantiene dificultades en este momento para la contratación de mano de mano de obra", ha sostenido, un punto en el que ha subrayado que el Ejecutivo autonómico tiene el objetivo de profundizar en el apoyo a un sector "que es un motor económico de Castilla y León".

La consejera ha recordado que hay unos "75.000 trabajadores en el sector de la hostelería en Castilla y León y este sector también tiene una importancia muy relevante desde el punto de vista de la conexión con el turismo de interior".

Por lo tanto, García ha añadido que desde el Servicio Público de Empleo se ha intensificado en estos dos últimos años todas las acciones que tienen que ver con la hostelería. "Hemos incrementado nuestra oferta formativa en estos dos últimos años más de 10 millones de euros invertidos específicamente en acciones formativas de hostelería con 500 cursos en los que han participado 5.300 personas en Castilla y León", ha explicado.

Para llevar a cabo la actividad programada en Salamanca, han acudido 900 desempleados convocados para reunirse con 22 empresarios que van a mantener en entrevistas directas.

"Es una intermediación activa y muy ágil, porque se van a mantener en 20 cabinas distintas esas entrevistas de empleo directo con los desempleados que acuden a esta convocatoria" ha reconocido la consejera de Empleo.

"En función de los resultados de esta jornada, estamos trabajando ya en poder extenderlo a otras provincias y también quizá otros sectores productivos", ha finalizado Leticia García.

Por su parte, el presidente de Hosturcyl, Jaime Fernández Lafuente, ha subrayado que con este tipo de iniciativas, se quiere demostrar "que la intención es hacer una formación cualificada, una formación en que haya conciliación, que la gente que venga a trabajar tenga un futuro".