La Junta convocará en mayo oposiciones para Policía Local en 51 ayuntamientos con 130 plazas

Policía nacional - JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

VALLADOLID 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ultima la publicación de la orden de convocatoria del proceso selectivo unificado para agentes de Policía Local en 2026, una iniciativa a la que se han adherido un total de 51 ayuntamientos de la Comunidad. Entre los municipios participantes se encuentran, por primera vez, las nueve capitales de provincia del territorio.

Según ha informado la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, el plazo de adhesión al convenio vigente con la Federación Regional de Municipios y Provincias (2025-2029) ha finalizado el pasado 30 de abril. La orden de convocatoria se publicará a lo largo del presente mes de mayo y se prevé que el número de plazas convocadas supere las 130.

La Administración autonómica ha destacado que esta gestión unificada garantiza la homogeneidad en el acceso a los cuerpos policiales y supone una racionalización del gasto público. Además, la convocatoria ha recogido la posibilidad de ampliar el número de plazas con las vacantes que se produzcan antes de que finalice el proceso selectivo.

Asimismo, el proceso ha incluido un sistema de resultas para evitar el vaciamiento de las plantillas municipales. Este mecanismo permitirá adjudicar las plazas que queden libres en los ayuntamientos cuando los efectivos que las ocupaban obtengan un nuevo destino tras la resolución del proceso de 2026.