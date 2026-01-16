La Junta coordina con las provincias la gestión de la cooperación local y la organización del Día de la Comunidad

Reunión de la Comisión General de Coordinación Territorial. - JCYL

VALLADOLID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comisión General de Coordinación Territorial de la Junta de Castilla y León se ha reunido este jueve3s para coordinar con las provincias la gestión de la cooperación económica local y la organización de las celebraciones del Día de la Comunidad este año.

La Comisión, órgano de coordinación de la Administración autonómica entre provincias con el objetivo de garantizar una actuación homogénea en todo el territorio de la Comunidad y facilitar la planificación de actuaciones de interés para las entidades locales, se ha reunido presidida por el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago.

El encuentro ha servido para trasladar a los delegados territoriales dos asuntos principales, el primero de ellos ha consistido en informar a los delegados sobre la coordinación y el calendario orientativo de los principales fondos de la Cooperación Económica Local General de la Consejería de la Presidencia; en concreto el Fondo de Cooperación Económica Local General y el Fondo de Participación en los Impuestos Propios de la Comunidad, con el objetivo de facilitar la planificación y ejecución de las entidades locales de cara a este ejercicio.

Por otro lado, se ha tratado la organización de las celebraciones del Día de la Comunidad en 2026, que se desarrollarán en todas las capitales de provincia de Castilla y León, así como en Ponferrada, Aranda de Duero y Miranda de Ebro, con el fin de facilitar la participación ciudadana y acercar la celebración a todos los territorios.

Las actividades previstas tendrán un carácter homogéneo y se centrarán en propuestas deportivas y musicales, incluyendo conciertos de grupos de reconocido éxito acompañados por artistas locales. Los detalles de programación se abordarán más adelante desde un punto de vista organizativo.

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha puesto de relieve "el papel de los delegados territoriales como pieza clave en la interlocución con los municipios y en la correcta articulación de estas actuaciones, contribuyendo a que la acción de la Junta de Castilla y León se adapte a las necesidades reales del territorio y se desarrolle de manera coordinada y eficaz".