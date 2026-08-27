La Junta de CyL precisa que estudiará "caso a caso" los expedientes de menores que sean trasladados desde Ceuta

Archivo - Imagen de archivo del portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. - JCYL - Archivo

VALLADOLID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha insistido este jueves en la posición del Gobierno autonómico formado por PP y Vox ante la crisis migratoria de Ceuta y ha precisado que esta administración estudiará "caso a caso" y no de manera "global" los expedientes de los menores que sean trasladados desde la ciudad española en el Norte de África.

En una jornada en la que el Gobierno de Castilla y León no ha asistido a la Conferencia Sectorial de Infancia convocada para abordar la crisis migratoria en Ceuta tras el cruce desde Marruecos de miles de personas a finales de julio, Fernández Carriedo ha explicado los motivos expresados en la carta remitida por la Junta a la ministra del ramo, Sira Rego, y la "doble vía" de recurso que considera que tiene el Gobierno regional.

El portavoz ha defendido que la Junta "siempre que llega un menor" trasladado solicita "su expediente completo" y si hay alguna parte del mismo que falta, o si "no se han establecido todos los cauces para el retorno con sus familias" presentará el recurso para que sea efectiva la devolución a su país de origen.

Igualmente, ha añadido, que "si no figura acreditada suficientemente la edad" pedirán a través de la Fiscalía, ya que la Junta ha recordado que no tiene competencias en Justicia, que "sean realizadas las pruebas"

Pero ha subrayado que no se trata de "una decisión global" sino "expediente a expediente, caso a caso" para tratar a estos menores "como lo que son, personas individuales".

En este sentido, ha recalcado que la "capacidad de recurso jurídico" de la Junta es "doble", ante las normas de carácter general como ya han hecho en "más de una ocasión" si son contrarias a los intereses de la comunidad; y también cuando de la aplicación de los expedientes individuales examinados se observe alguna circunstancia que implique "la necesidad de algún recurso".

En esa medida, avanza que procederán a "recurrir esos expedientes de carácter individual si no están suficientemente elaborados si no se han completado todos los procedimientos y si no se ha garantizado que estas personas retornan a sus familias", que considera que es el "primer objetivo" y "lo mejor" que se puede hacer por esos menores.

Fernández Carriedo ha sido nuevamente crítico con la gestión por parte del Ejecutivo central ya que recuerda que en primer lugar la "crisis" se debe a la "incapacidad" para el control de las fronteras y a la "inacción" del Gobierno que, ha asegurado, "a día de hoy" no ha aportado "los datos precisos" sobre las personas que se encuentran indebidamente en Ceuta ni han resuelto el problema".

Ha recordado que son ya "bastantes semanas de crisis" y reprocha que "ni siquiera" el Gobierno "es capaz de dar una visión general de lo que quiere hacer", porque "unos ministros dicen que hay que retornar a estas personas" y otros "tienen otra visión distinta" mientras "realmente" lo que se ve es, en su opinión, "un fracaso de gestión en una cuestión de seguridad internacional".

En definitiva, ha reclamado al Gobierno de España "que actúe en relación con esas competencias" y que proceda "al cumplimiento de la normativa" sobre las en torno a 80.000 personas que cruzaron la frontera.