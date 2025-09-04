La Junta da por controlado el incendio de Porto (Zamora), tras 21 días desde su inicio

ZAMORA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha dado por controlado el incendio de Porto (Zamora), 21 días después de que se originara por causas que aun se investigan, según informa la web del Infocal consultada por Europa Press.

El portal registra su control a las 12.00 horas. Las llamas se originaron el 14 de agosto a las 10.00 horas y fue declarado de Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2, dos días después a las 18.12 horas.

En estos momentos, se encuentran activos los incendios de Fasgar, Colinas del Campo de Martín Moro y Berlanga del Bierzo, todos ellos en la provincia leonesa.