La Junta da luz verde al inicio de las obras de urbanización de Las Lastras de Segovia

SEGOVIA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha publicado este 3 de agosto la aprobación definitiva del proyecto de Urbanización de Las Lastras, en el borde suroeste de Segovia, dando así luz verde al inicio de las obras de ejecución del que es uno de los "mayores desarrollos urbanísticos de la ciudad en los últimos años".

La resolución de la Consejería de Presidencia, publicada hoy en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), pone fin a la tramitación administrativa de este "importante" sector la ciudad y deja expedito el camino al inicio de los trabajos, encargados a la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (Somacyl) para la urbanización de todo el sector, con un presupuesto de 7.573.696 euros y un plazo de ejecución de 16 meses y la construcción simultánea de un gran parque forestal de más de 127.000 metros cuadrados, con una inversión cercana a 2,8 millones y doce meses en la previsión de la ejecución.

"La urbanización de Las Lastras es un proyecto largamente anhelado, desde hace décadas, por los segovianos ya que permitirá llevar a cabo el cierre del borde urbano en esa zona de la ciudad con la creación de nuevos viales, incluido un gran eje transversal, más de 260 viviendas, la mayoría con algún régimen de protección, espacios de ocio y esparcimiento y un gran parque forestal", señala el Ayuntamiento a través de un comunicado.

Por este motivo, la resolución ha sido celebrada en el Consistorio, desde donde se ha expresado, una vez más, el "agradecimiento" al espaldarazo de la Junta a este "trascendental proyecto de desarrollo de Segovia".

La urbanización de la importante bolsa de terreno de Las Lastras, donde se han llevado a cabo recientemente la preparación de los terrenos y los estudios previos, incluye la excavación y movimiento de tierras, los trabajos de pavimentación y asfaltado, la creación de redes de servicios de abastecimiento, saneamiento, telecomunicaciones, suministro de energía eléctrica, alumbrado y gas, así como una red de calor para agua caliente sanitaria y calefacción, además de zonas de aparcamiento.

La inversión global prevista para el desarrollo supera los 37 millones entre urbanización, construcción de viviendas y creación del futuro parque forestal, finaliza el comunicado.