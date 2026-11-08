La Junta declara alerta por lluvias en toda la Comunidad y activa el Inuncyl 1 en la provincia de Ávila

Archivo - Dos personas con paraguas y chubasqueros pasen por la calle en un día de lluvias y tormentas. - JCYL - Archivo

ÁVILA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha declarado la alerta meteorológica por riesgo de lluvias en toda la Comunidad ante la llegada de la borrasca Bruna y el paso sucesivo de sistemas frontales que podrían dejar más de 200 litros por metro cuadrado en 72 horas en áreas del oeste del Sistema Central y el sur de Ávila, provincia en la que se ha activado la situación 1 del Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en Castilla y León (Inuncyl).

La alerta se mantiene vigente desde las 14.00 horas de este domingo, 8 de noviembre, con fecha de finalización pendiente de determinar en función de la evolución del episodio, según ha informado la Junta de Castilla y León en un comunicado recogido por Europa Press.

Durante la jornada de este domingo, las precipitaciones afectarán principalmente a la vertiente de la Cordillera Cantábrica en la provincia de León y a Sanabria (Zamora), de manera especialmente significativas en el Sistema Central, con especial incidencia en el sur de Ávila, donde se encuentra activo un aviso meteorológico de nivel naranja.

En este contexto, la Delegación Territorial de la Junta en Ávila ha activado el Inuncyl en situación 1 para reforzar la vigilancia y el seguimiento de las precipitaciones.

Ante esta situación, la Administración autonómica ha reforzado la capacidad operativa del Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil (CCE) y ha preactivado la Unidad de Apoyo Logístico en Emergencias (UALE), cuya configuración se ha adaptado con material y equipamiento específico para intervenir ante posibles inundaciones.

Asimismo, se ha contactado directamente con los alcaldes de 33 municipios abulenses para trasladarles información sobre la evolución prevista del episodio y la necesidad de adoptar medidas preventivas desde el ámbito municipal.

ENVÍO DE UN ES-ALERT EN ÁVILA

La Junta también ha anunciado el envío de un aviso masivo a través del sistema ES-Alert a la población de los municipios del sur de Ávila, con información sobre la situación meteorológica y recomendaciones de autoprotección.

Dentro de las medidas de coordinación, también se ha informado al Servicio de Extinción de Incendios del Ayuntamiento de Ávila de la evolución meteorológica desfavorable prevista, especialmente a partir de las 21.00 horas, para anticipar y preparar los recursos necesarios ante posibles intervenciones.

Igualmente, se ha trasladado información a las agrupaciones de voluntarios de Protección Civil de la provincia para favorecer su preparación y disponibilidad.

En cuanto a los medios materiales, el Centro Coordinador de Emergencias ha seleccionado los emplazamientos de Arenas de San Pedro, Cebreros, Ávila y Béjar como los más adecuados para acercar recursos a las áreas de mayor riesgo. Estos cuatro puntos forman parte de la red de 27 depósitos de material de emergencia distribuidos por la Comunidad.

La Junta mantiene, además, una coordinación continua con los predictores de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) para disponer de información actualizada sobre las precipitaciones y el comportamiento de los cauces.

Desde el CCE se elaboran informes meteorológicos y se realiza un seguimiento de los sistemas de información hidrológica para evaluar la evolución de las lluvias, identificar las zonas de mayor riesgo y anticipar posibles emergencias.

RECOMENDACIONES A LA POBLACIÓN

La Administración autonómica ha recomendado extremar las precauciones durante los próximos días, especialmente en las zonas con mayores precipitaciones previstas, y evitar desplazamientos innecesarios durante los periodos de lluvia intensa.

También ha pedido no atravesar zonas inundadas, cauces, vados ni pasos subterráneos; alejarse de ríos, arroyos y barrancos, aunque aparentemente lleven poca agua, y no estacionar vehículos ni acampar en áreas próximas a cauces o susceptibles de inundación.

Asimismo, aconseja revisar y limpiar, en la medida de lo posible, los desagües y sistemas de evacuación de agua, mantenerse informado de los avisos meteorológicos y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia.

La Junta mantendrá el seguimiento permanente del episodio y actualizará las medidas preventivas y operativas en función de la evolución de las condiciones meteorológicas.