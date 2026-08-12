La Junta declara desde este miércoles alerta por altas temperaturas en todas las provincias de la comunidad

Archivo - Temómetro en la Plaza de Zorrilla, en Valladolid. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia de Protección Civil y Emergencias de Castilla y León ha declarado desde este miércoles la alerta por temperaturas máximas en todas las provincias de Castilla y León, con fecha de finalización a determinar en función de la evolución meteorológica, ante las previsiones de temperaturas máximas que pueden alcanzar los 37 grados centígrados, al menos hasta el sábado, 15 de agosto.

Según ha informado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press, durante los próximos días se espera un ascenso progresivo de las temperaturas que podría ser persistente y prolongarse durante toda la semana. A partir de este miércoles se espera que las temperaturas máximas puedan alcanzar los 37 grados y que se mantengan así "al menos hasta el sábado en toda la Comunidad".

De hecho, se recuerda que este miércoles toda Castilla y León se encuentra en aviso amarillo por temperaturas máximas, mientras que el norte de la provincia de Burgos y la zona del Condado de Treviño se encuentran en aviso naranja por alcanzar valores de hasta 39ºC. Esta situación se prevé que se repita en la jornada del jueves.

Además, han advertido de que la jornada de este miércoles presenta "una especial singularidad" por el eclipse solar, que "previsiblemente generará una elevada movilidad y concentración de personas en distintos puntos de Castilla y León".

La coincidencia de este fenómeno con un episodio de altas temperaturas hace necesario extremar las precauciones durante los desplazamientos y las actividades relacionadas con su observación.

La Junta de Castilla y León ha recordado que ha establecido distintos puntos de observación y ha reforzado el dispositivo de seguridad y emergencias ante la elevada afluencia prevista.

A esta circunstancia se suma el incremento de los desplazamientos y de la afluencia de personas previsto durante los próximos días con motivo del puente del 15 de agosto. Por ello, Protección Civil y Emergencias recomienda "extremar las medidas de prevención y autoprotección, especialmente durante las horas de mayor temperatura y en las actividades desarrolladas al aire libre".

Entre las recomendaciones de autoprotección que señala la Junta están evitar salir de casa en las horas centrales del día, entre las 12 del mediodía y las 6 de la tarde; beber más líquidos sin esperar a tener sed; evitar comidas copiosas y apostar por verduras y frutas; no tomar comidas calientes ni abusar de bebidas alcohólicas.

También se recomienda reducir la actividad física, descansar con frecuencia a la sombra, usar ropa de tejidos naturales, ligera y holgada, de colores claros, sombrero, gafas de sol y cremas protectoras solares, y permanecer en espacios ventilados o acondicionados.

Otra sugerencia es bajar las persianas y cerrar las ventanas en horas centrales del día y abrirlas por la noche para ventilar y refrescar en la medida de lo posible; así como mantener los alimentos en el frigorífico y vigile siempre las medidas higiénicas de conservación.