La Junta declarará periodo medio de incendios a partir del 13 de octubre y se prolongará hasta el 31 del mismo mes

Archivo - Columna de humo del incendio en Pinofranqueado visto desde Salamanca, - Manuel Ángel Laya - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León declarará el periodo medio de incendios a partir del 13 de octubre y se extenderá, en principio, hasta el 31 de este mismo mes, según ha avanzado el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, quien ha detallado que la resolución se publicará este viernes 9 de octubre en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).

En concreto, el lunes 12 de octubre finaliza la época de peligro alto de incendios forestales en Castilla y León, por lo que, a partir del 13 la Consejería de Medioambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio declarará peligro medio de incendios forestales en las nueve provincias de Castilla y León.

Con efecto de esta declaración entran en vigor las medidas preventivas específicas establecidas para esta época de peligro en la Orden por la que se regula el uso del fuego y se establecen medidas preventivas en Castilla y León.