La Junta defiende ante el Ministerio la posición común de CyL acordada con las OPAS ante la próxima PAC

Archivo - La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, María González Corral. Foto de archivo. - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, ha defendido hoy la posición común de Castilla y León, reflejada en la declaración institucional firmada el año pasado con las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAs), ante la próxima negociación del diseño de la PAC 2028-2034 entre el Ministerio y las comunidades autónomas.

Durante la celebración de las videoconferencias del Consejo Consultivo para Asuntos Comunitarios y la Conferencia Sectorial, convocadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, González Corral ha expuesto que la posición de la Comunidad está reflejada en el acuerdo firmado con las OPAS en mayo del año pasado, a la que posteriormente se adhirieron Urcacyl, Vitartis y Ferduero, entre otras organizaciones.

Según se ha comunicado en la reunión, en las próximas semanas se convocarán los distintos grupos de trabajo entre el Ministerio y las comunidades para diseñar el futuro plan nacional de la PAC una vez se alcance un acuerdo en Europa sobre el Marco Financiero Plurianual.

Entre otras cuestiones abordadas hoy, González Corral ha trasladado que la Comunidad, tal y como recoge la declaración institucional, se opone a aplicar criterios de degresividad en las ayudas de la futura PAC que puedan perjudicar al modelo agrario profesional de Castilla y León, con explotaciones más dimensionadas que la media nacional y europea.

Del mismo modo, la consejera ha considerado fundamental que existan normas comunes en la UE que garanticen la igualdad en el acceso a las ayudas directas de la futura PAC, "para que su regulación no quede al albur de las decisiones de cada Estado miembro".

REPARTO DE FONDOS

Por otro lado, en la Conferencia Sectorial se ha procedido a la territorialización de diferentes fondos por un importe de 226 millones, de los que 31,5 millones le corresponden a Castilla y León, la comunidad con mayor asignación al recibir el 14 % del total.

Los fondos se refieren a los programas escolares de reparto de leche, fruta y hortalizas en los colegios; de calidad de variedades vegetales; razas autóctonas; control de rendimiento lechero; apicultura, y fondos para desarrollo rural.