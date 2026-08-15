La Junta denuncia un intento de fraude para recabar información de ciudadanos afectado por incendios en Ávila

Terreno quemado por el incendio forestal entre Cebreros y El Tiemblo. - Rafael Bastante - Europa Press

ÁVILA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha denunciado ante la Guardia Civil un intento de fraude cuyo fin último era recabar información privada de los habitantes de, al menos, uno de los ayuntamientos abulenses afectados por los incendios de este verano.

Esta situación se ha conocido en la jornada de ayer, en el transcurso de una de las reuniones que el Gobierno autonómico, a través del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila, está manteniendo con los municipios afectados por el incendio de Burgohondo, para evaluar la situación tras el suceso y adoptar las medidas necesarias para llevar a cabo la inmediata recuperación de la zona.

En dicho encuentro, los representantes del municipio en cuestión indicaron que habían recibido mediante correo electrónico un documento supuestamente oficial, ya que contaba con el membrete de la Junta y la firma de un alto cargo de la Consejería de Medio Ambiente y Energía, en el que se solicitaba diversa información privada de sus habitantes, señala la Junta a través de un comunicado.

Comprobada la falsedad de la dirección de correo, del documento y de la firma, desde la Delegación Territorial abulense se dio aviso al resto de municipios de la zona para que hicieran caso omiso de cualquier tipo de solicitud en este sentido que no se remita por los cauces oficiales y a que informaran en caso de recibirla.

Posteriormente, estos hechos han sido trasladados a la Benemérita para que se incoen las diligencias que se estimen oportunas y se esclarezca tanto el origen de este intento de fraude como, en su caso, las responsabilidades que esta conducta pueda conllevar.

Desde la Junta, además de "rechazar" cualquier tipo de prácticas similares a esta y "reafirmar su compromiso" con los ayuntamientos de la provincia abulense afectados por el incendio en su recuperación, se han puesto a disposición de los organismos que se encarguen de la investigación, con el fin de ayudar a encontrar al responsable o responsables.