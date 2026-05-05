La Junta destaca el componente histórico de abril porque "nunca antes" hubo menos demandantes inscritos este mes

Imagen de archivo del gerente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, Jesús Blanco - JCYL

VALLADOLID 5 May. (EUROPA PRESS) -

El gerente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, Jesús Blanco, ha destacado el "componente histórico" de los datos del paro registrado en el mes de abril de 2026, que cerró con 99.764 desempleados, por debajo de la barrera de los 100.000, y ha incidido en que "nunca antes" hubo menos demandantes inscritos en el cuarto mes del año.

Blanco ha calificado de "realmente positiva" la evolución del paro registrado en el mes de abril y ha hecho hincapié en que el descenso del desempleo ha producido "en todos los sectores, en todas las provincias y en todos los colectivos", con especial incidencia entre los jóvenes.

A esto ha añadido que el descenso del desempleo en Castilla y León ha superado en casi un punto el anotado en España -- -3,18 por ciento frente a un -2,59 por ciento-- y ha recordado que la comunidad autónoma ha anotado la quinta mejor evolución de la bajada del paro tanto en cifras absolutas como relativas.

Blanco ha destacado también que el paro ha caído un 4,98 por ciento a nivel interanual nivel interanual que supone "cinco años consecutivos de forma ininterrumpida en computación interanual de descenso en el desempleo", a lo que ha añadido los "positivos" datos de la afiliación a la Seguridad Social, que ha ganado 5.600 cotizantes respecto a marzo y casi 15.600 personas respecto a abril de 2025, otro "hito" ya que supone 61 meses ininterrumpidos de incremento de afiliados.

El gerente del Ecyl ha destacado la "singularidad" de que abril ha sido el tercer mes consecutivo de incremento de la afiliación media de autónomos.

Blanco ha abogado por poner estos datos en contexto con la situación económica y ha reconocido "un punto de precaución" ya que aún quedan cerca de 100.000 personas desempleadas en Castilla y León que no permiten estar satisfechos. El gerente del CyL ha abogado también por mejorar las condiciones laborales de las personas que ya están trabajando y por mejorar la competitividad y la productividad de las empresas a través de la formación.

Por último, se ha mostrado "muy consciente" de la actual situación internacional y de las consecuencias a nivel nacional y ha trasladado el compromiso del Gobierno autonómico por "mantener y reforzar las políticas activas de empleo, actuar con prudencia y antelación necesaria para atacar estas circunstancias y considerar y reforzar la consideración del empleo como una prioridad estratégica para Castilla y León".