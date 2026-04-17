La Junta destaca el compromiso medioambiental de las empresas de CyL con el medio ambiente y reconoce el esfuerzo de 58

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en el centro, durante la jornada 'Sostenibilidad en empresas'. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha asegurado que las empresas de Castilla y León son "especialmente cumplidoras" con el medio ambiente como lo demuestra que 1.058 cuentan con autorización ambiental, lo que sitúa a la Comunidad en tercer lugar en número detrás de Aragón y Cataluña.

Suárez-Quiñones se ha expresado así en la jornada 'Sostenibilidad en empresas', en la que la Junta ha entregadao una placa de reconocimiento a las 58 empresas de Castilla y León por conseguir su autorización ambiental durante 2025 (53), por adherirse voluntariamente al Sistema de Gestión y Auditoría medioambiental europeo EMAS (tres) o por acreditar sus productos con la Etiqueta Ecológica Europea (dos).

El consejero, acompañado del secretario general de la Consejería, Ángel Marinero, y del director general de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental, José Manuel Jiménez, han hecho entrega de los reconocimientos.

En este marco, Suárez-Quiñones ha explicado que la jornada trata de dar publicidad al "especial compromiso" ambiental y de sostenibilidad de empresas de Castilla y León que, con determinado volumen y actividad, tienen la obligación legal de obtener una autorización ambiental en un proceso "muy riguroso, muy exigente" que certifica que cumple con los requisitos ambientales "más exigentes".

El consejero, quien ha subrayado que este certificado se tiene que renovar a medida que haya cambios y están sometidas a una inspección posterior, ha explicado que lo que se pretende con ello es que la compatibilidad de la actividad económica con el medio natural "sea razonable, sea equilibrada" y por lo tanto se cumplan las normas no sólo por cumplir sino "también por compromiso".

Además, ha añadido que es un factor de competitividad porque la ciudadanía cada vez es "más exigente" a la hora de analizar si los productos o servicios que consume y que utiliza han sido obtenidos en un proceso "adecuado" desde el punto de vista de la sostenibilidad.

"Lo que es una obligación legal y también debe ser un compromiso moral y empresarial de responsabilidad social corporativa es también un factor de competitividad", ha reiterado el consejero, quien ha afirmado que las empresas de la Comunidad son "especialmente cumplidoras y responsables" y se cuenta con 1.058 empresas que han obtenido esta autorización, sólo por detrás de Aragón y Cataluña.

En definitiva, esto se enmarca en lo que tiene que ser, en dar publicidad a la excelencia empresarial, a cómo el sector económico en Castilla y León es un sector preocupado, no solo por obtener beneficios y ganancias, sino por comportarse medioambientalmente de forma responsable", ha apuntado.

OBTENCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN

Para conseguir la autorización ambiental, el promotor debe acreditar que los posibles focos de contaminación y los riesgos de accidentes mayores de este tipo cuentan con sistemas y protocolos para minimizarlos.

Estas autorizaciones se revisan periódicamente para adaptarlas a las mejores técnicas disponibles en cada momento, a fin de reducir progresivamente la incidencia ambiental, y son un requisito necesario para poner en funcionamiento una industria o instalación ganadera relevante, que suponen la creación de un centro importante de producción y de empleo en la Comunidad.

La Junta de Castilla y León ha reconocido también el esfuerzo que han hecho las empresas Salamanca de Transportes, S.A, de León; Modulcea, S.A.U, de Valdescorriel (Zamora); y Agropecuaria La Serrota, S.L, de Herreros de Suso (Ávila) por su adhesión al Sistema comunitario de gestión y auditoría medioambiental (EMAS).

Ello implica su validación por verificadores medioambientales acreditados que constatan la reducción de los impactos ambientales adversos, la optimización de los procesos de producción y la mejora de la eficiencia en el uso de los recursos, así como la difusión y comunicación de información sobre su comportamiento medioambiental, a los grupos de interés y al conjunto de la sociedad.

Además, se ha reconocido a dos empresas por acreditar servicios con la Etiqueta Ecológica Europea, concretamente a Onet Iberia Soluciones, S.A.U, de Valladolid, por el servicio de limpieza para la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Segovia, y Limpiezas Castilla de Salamanca, S.L, por el servicio de limpieza del aparcamiento del Hospital Universitario de Salamanca. La Etiqueta Ecológica Europea define productos y servicios de baja incidencia ambiental durante todo su ciclo de vida al sustituir sustancias peligrosas por otras más seguras.

En Castilla y León hay 1.059 instalaciones que cuentan con autorización ambiental, 20 empresas están adheridas al Sistema EMAS y seis fabrican productos o prestan servicios con la Etiqueta Ecológica Europea.

Entre las 78 instalaciones que han obtenido su autorización ambiental en el último año, hay explotaciones ganaderas, industrias de producción de biogás, biometano e hidrógeno verde, agroalimentarias, químicas y farmacéuticas, de estructuras metálicas e instalaciones relacionadas con la gestión de residuos.

Desde 2016, cuando se inició este tipo de jornadas, y en el marco de las diferentes la Junta de Castilla y León ha hecho entrega de 540 reconocimientos públicos, de los que 503 se corresponden con autorizaciones ambientales, 29 a EMAS y siete a etiquetas ecológicas.