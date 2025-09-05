La Junta destaca el "decisivo apoyo económico" a los programa de empleo de la Fundación Secretariado Gitano

El gerente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, Jesús Blanco, ha clausurado hoy el programa 'Aprender Trabajando y Formándote', de la Fundación Secretariado Gitano - JCYL

El gerente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, Jesús Blanco, ha destacado el "decisivo apoyo económico" de la Junta a la Fundación Secretariado Gitano para el desarrollo de sus programas de promoción del empleo.

Durante la clausura del programa 'Aprender Trabajando y Formándote' celebrada este viernes, Blanco ha detallado que este apoyo se ha se ha traducido en una aportación económica de 130.000 euros en 2024, y 262.000 euros en 2025 para financiar los itinerarios 'Acceder Joven' y este programa en concreto.

Se trata de una iniciativa que busca apoyar a las personas vulnerables, en especial las pertenecientes al colectivo gitano, con el fin de promover una actitud proactiva y una mejor cualificación que les permita acceder a empleos estables y de calidad.

Este compromiso de la Administración autonómica en colaboración con la Fundación Secretariado Gitano, ha remarcado, promueve el acceso al empleo de la juventud gitana, compensando desventajas y garantizando la igualdad de oportunidades.