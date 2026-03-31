La Junta destaca la reducción del nivel de deuda de CyL que cerró 2025 con el menor porcentaje sobre el PIB en 11 años

VALLADOLID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Economía y Hacienda ha destacado la reducción del nivel de deuda de Castilla y León que cerró el año 2025 con 14.261 millones de euros que equivalen al 18,2 por ciento del Producto Interior Bruto, "el menor porcentaje desde 2014".

A esto ha añadido que el porcentaje de deuda de Castilla y León es dos puntos porcentuales inferior a la media autonómica, que cerró 2025 al 20,2 por ciento, según los datos difundidos este martes por el Banco de España.

Desde el departamento que dirige Carlos Fernández Carriedo han señalado también la "reducida" aportación de Castilla y León al endeudamiento global de las autonomías españolas ya que aportó el 4,17 por ciento del total de las comunidades --341.642 millones de euros en total--.

A esto ha añadido que en términos interanuales la variación de la deuda de Castilla y León fue "muy inferior" a la del conjunto de autonomías, un 0,15 por ciento, frente a un incremento del 1,7 por ciento, y ha explicado que la adecuada gestión presupuestaria y financiera ha permitido controlar su nivel de deuda "sin menoscabo" de la calidad de los servicios públicos que presta la Comunidad.

Economía ha explicado que en el cálculo del volumen de deuda autonómica el Banco de España incluye los créditos reintegrables que la Administración de la Comunidad concede a las empresas, cuantificados en 202,5 millones de euros, así como el llamado 'factoring sin recurso' -créditos comerciales con la administración cedidos a entidades financieras-, por importe de 12,5 millones y también el endeudamiento asociado a proyectos de colaboración público-privada por 223,7 millones de euros.

El análisis de la estructura de la cartera de endeudamiento de Castilla y León en términos SEC 2010 (Sistema Europeo de Cuentas) en función de quiénes son los prestamistas revela que al cierre de 2025 el mayor importe corresponde a las emisiones de deuda pública, que representan el 23,8 por ciento con 3.400 millones de euros.

Como prestamistas relevantes figuran también las entidades financieras multilaterales, como el Banco Europeo de Inversiones y el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa, con 1.687,7 millones de euros, un 11,8 por ciento de la deuda de la Comunidad. La deuda con el Fondo de Facilidad Financiera es de 1.384,7 millones de euros -en concreto, el 9,7 por ciento- correspondiente al préstamo concertado en 2020.

Por otro lado, el 96,6 por ciento del endeudamiento castellano y leonés estaba concentrado en la Administración General, frente al 3,4 por ciento que corresponde a universidades, organismos autónomos, entes públicos de derecho privado y empresas públicas, entre otros.

Respecto al vencimiento, la práctica totalidad de la deuda viva de la Comunidad (99,6 por ciento) está formalizada a largo plazo frente al 0,4 por ciento a corto plazo, lo que minimiza los riesgos de refinanciación. Asimismo, el 65,9 por ciento está concertado a tipo de interés fijo y el 34,1 por ciento a interés variable, un reparto que permite mitigar el efecto de subidas del euríbor y está suscrita en euros en su totalidad.

La Junta ha destacado también que este "moderado nivel de endeudamiento", junto a la buena gestión presupuestaria y financiera, déficits anuales contenidos y la buena accesibilidad a los mercados, llevaron la agencia Moody's a tomar la decisión de mejorar la calificación de la solvencia de Castilla y León en septiembre que elevó hasta A3, "la máxima nota posible para las comunidades de régimen común e idéntica al rating del Reino de España".

Por otro lado, la Junta ha recordado que el Banco de España contabiliza en 4.306 millones de euros la deuda de las empresas públicas autonómicas que no están incluidas en el perímetro SEC 2010, "sin que Castilla y León tenga asignada ninguna cuantía adicional". De este modo y según los datos de todo el sector público autonómico, la ratio media de endeudamiento con respecto a PIB se elevaría a 31 de diciembre de 2025 al 20,5 por ciento, frente al 18,2 por ciento de Castilla y León.