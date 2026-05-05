La Junta destina 1,17 millones al mantenimiento de la TDT en Burgos y refuerza la cobertura digital en el medio rural

El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, ha visitado este martes el centro emisor de Atapuerca, una infraestructura estratégica dentro de la red autonómica - JCYL

BURGOS, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León destina 1,17 millones de euros al mantenimiento de la Televisión Digital Terrestre (TDT) en Burgos y refuerza la cobertura digital en el medio rural en el marco de su compromiso con la cohesión territorial y la igualdad de oportunidades.

El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, ha visitado este martes el centro emisor de Atapuerca, una infraestructura estratégica dentro de la red autonómica que permite garantizar la recepción de canales nacionales, privados y autonómicos en varios núcleos de población de la provincia de Burgos.

Durante la visita, el consejero ha subrayado el "importante esfuerzo inversor" que realiza la Administración autonómica para mantener este servicio en una comunidad con una elevada dispersión territorial y una compleja orografía, donde la cobertura ofrecida por los radiodifusores resulta "insuficiente" para garantizar el acceso en igualdad de condiciones.

En este sentido, ha reiterado la necesidad de que el Gobierno participe en la financiación de estas actuaciones, ya que la competencia sobre el dominio público radioeléctrico y la planificación técnica de la TDT corresponde al Estado.

Precisamente, ha recordado que el Ejecutivo autonómico ha reclamado por escrito hasta en tres ocasiones al Ministerio que destine fondos específicos para la mejora de la cobertura, sin haber obtenido respuesta hasta la fecha.

Además, se ha compartido con Ejecutivo central un estudio de cobertura de banda ancha fija, telefonía móvil y de TDT realizado recientemente y presentado en la Mesa de las Telecomunicaciones y la Digitalización, que evalúa la situación real de la conectividad en nuestra comunidad, para avanzar en soluciones que permitan garantizar el acceso digital en todo el territorio, con independencia del tamaño del municipio.

SERVICIO BÁSICO

A este respecto, el consejero del ramo ha subrayado que la televisión digital es un servicio básico y un derecho para todos los ciudadanos, vivan donde vivan, ha señalado Sanz Merino.

"La Junta lleva más de diez años porque este esfuerzo económico porque creemos que la cohesión territorial también se construye garantizando servicios esenciales en el medio rural", ha añadido.

Además, ha remarcado que la Junta destina cada año 5,5 millones de euros al mantenimiento de su red de centros emisores de TDT, una inversión que asume íntegramente la Administración autonómica desde hace más de una década.

En la provincia de Burgos, este esfuerzo se traduce en 144 centros emisores y un coste anual de mantenimiento de 1,17 millones de euros, que permiten ampliar la cobertura de las cadenas nacionales y autonómicas y asegurar el acceso a la señal en cientos de localidades.

"La colaboración con la Diputación de Burgos permite ampliar la cobertura y llegar donde más se necesita. Hablamos de actuaciones concretas que mejoran la vida diaria de los ciudadanos y refuerzan la igualdad entre el medio urbano y el rural", ha destacado el consejero.

Gracias a esta red autonómica, la Junta de Castilla y León extiende la cobertura al 99,28 por ciento en cadenas públicas nacionales beneficiando a 150.000 ciudadanos de 840 localidades y al 96,63 por ciento en canales autonómicos que ha beneficiado a 435.000 ciudadanos de 2.000 localidades, muy por encima de la cobertura inicialmente asumida por los operadores.

AYUDAS A RECEPTORES

Además del mantenimiento de la red de infraestructuras, la Administración autonómica concedió en 2024 ayudas por importe cercano al millón de euros para subvencionar la adquisición de receptores SAT-TDT HD, una vez finalizadas las emisiones en definición estándar.

Todos los solicitantes que cumplían los requisitos accedieron a estas ayudas, con un total de 2.322 beneficiarios en Castilla y León, de los que 309 corresponden a la provincia de Burgos, lo que representa el 13,3 por ciento del total autonómico.

Asimismo, en noviembre de 2023 el Gobierno autonómico firmó un convenio con las diputaciones provinciales para mejorar la prestación de los servicios de televisión digital, con una aportación autonómica total de 585.000 euros.

En el caso de Burgos, la Junta aportó 65.000 euros y la Diputación Provincial la misma cantidad para ejecutar actuaciones de mejora en distintos centros emisores. Gracias a esta colaboración se han impulsado intervenciones para la dotación de multiplex de canales privados y autonómicos en Zarzosa de Río Pisuerga, San Juan de Ortega, Ranera, Quintanaortuño, Mansilla de Burgos y Cueva de Manzanedo.

La actuación realizada en el centro emisor de Atapuerca se enmarca en esta misma línea de trabajo, orientada a mejorar la calidad de la señal y reforzar la cobertura de televisión digital en el medio rural. Esta infraestructura presta servicio a Atapuerca, Olmos de Atapuerca, Quintanapalla, Agés y Santovenia de Oca.