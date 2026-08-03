La Junta destina 1,2 millones a comercios de municipios pequeños para favorecer su permanencia

VALLADOLID 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta, a través de la Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, ha presentado la convocatoria del programa Cheque Comercio Rural, una iniciativa destinada "a apoyar al pequeño comercio de proximidad como elemento esencial para mantener los servicios básicos, favorecer la cohesión territorial y contribuir a la lucha contra la despoblación en las localidades del medio rural" y que cuenta con una dotación de 1,2 millones.

El programa va dirigido a autónomos, pequeñas y medianas empresas. Incluye el Cheque Permanencia, que ayuda con 2.000 euros a sufragar gastos corrientes en establecimientos ubicados en localidades de hasta 200 habitantes, detalla la Junta en un comunicado.

Para poblaciones de hasta 1.000 habitantes están previstos el Cheque Apertura, que subvenciona con 5.000 euros la creación de nuevos comercios, el Cheque Reforma, que ofrece 2.000 euros para financiar actuaciones de mejora y modernización de los establecimientos, y el Cheque Vehículo, destinado a facilitar la adquisición de vehículos vinculados al desarrollo de la actividad comercial para lo que subvenciona 5.000 euros.

Finalmente, con 3.000 euros de ayuda, el Cheque diversificación pretende que los bares y centros de ocio en localidades de hasta 200 euros diversifiquen su actividad mediante la venta de productos de carácter cotidiano, para gastos corrientes, incluido personal y cuotas a la Seguridad Social, detalla la Junta a través de un comunicado.

Estas ayudas, en función de la modalidad, son compatibles entre sí cuando se cumplen los requisitos establecidos, permitiendo que un mismo beneficiario pueda acceder a varias líneas en una misma convocatoria y también repetir en las siguientes que se hagan.

"Con este programa, la Junta reafirma su compromiso con el mantenimiento del comercio de proximidad como un servicio esencial para el medio rural y con el apoyo a los pequeños empresarios que desarrollan su actividad en las localidades de menor tamaño", añade la información.

Estas ayudas se suman al conjunto de medidas impulsadas por el Ejecutivo autonómico "para fortalecer el tejido económico local, mejorar la calidad de vida de los habitantes del medio rural y contribuir a generar oportunidades que favorezcan la cohesión territorial, el equilibrio entre los distintos territorios y el mantenimiento e incremento de la población en Castilla y León".