La Junta destina 1,8 millones a la Fundación para la Promoción de los Valores y la Identidad de CyL

VALLADOLID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a una aportación de 1,8 millones de euros destinada a la Fundación para la Promoción de los Valores y la Identidad de Castilla y León, con el fin de cubrir los gastos necesarios para su correcto funcionamiento y la realización de actividades. Esta entidad tiene como misión principal la difusión de la identidad institucional, histórica y cultural de la Comunidad autónoma.

Creada con el objetivo de coordinar los actos conmemorativos que tendrán lugar en 2030 para celebrar el 800 aniversario de la unión entre los reinos de León y Castilla, la Fundación ya está explorando diversas iniciativas de cara a esta importante fecha. Además, en los próximos meses asumirá la organización de eventos destacados, entre ellos los actos del Día de la Comunidad, que incluirán la novedad del nuevo premio autonómico de folklore, anunciado recientemente por el presidente de la Junta en Villalar de los Comuneros.

En el patronato de esta fundación pública sin ánimo de lucro están representadas las Consejerías de la Presidencia, de Economía y Hacienda, de Educación y de Cultura, además de los centros directivos competentes en materia de relaciones institucionales y comunicación, las universidades públicas de Castilla y León, y la Federación Regional de Municipios y Provincias.