La Junta destina 286.000 euros a contratar el espacio de 'Tierra de Sabor' en la Barcelona Wine Week

Europa Press Castilla y León
Publicado: jueves, 15 enero 2026 12:49
Seguir en

   VALLADOLID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

   La Junta de Castillar y León destinará 286.000 euros a contratar el espacio de 'Tierra de Sabor' en la Barcelona Wine Week 2026 para promocionar a 79 bodegas y ocho figuras de calidad vínicas de la Comunidad, tal y como se ha abordado en el Consejo de Gobierno.

   Con esta inversión, la marca de garantía 'Tierra de Sabor' estará presente en la Fira de Barcelona entre los días 2 y 4 de febrero con un expositor de 603 metros cuadrados dividido en 87 módulos, que servirá para albergar a las empresas y consejos reguladores que asistan, los cuales han crecido en un 75 por ciento con respecto a la edición pasada.

   En su objetivo de promocionar el sector agroalimentario de la Comunidad, y al igual que sucederá con las ediciones de 2026 de Alimentaria (23 al 26 de marzo), Salón Gourmets (13 al 16 de abril) y Fruit Attraction (octubre), la Junta se hará cargo de todos los gastos en concepto de participación, para permitir que los asistentes no tengan que hacer ningún desembolso.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado