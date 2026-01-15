La Junta destina 286.000 euros a contratar el espacio de 'Tierra de Sabor' en la Barcelona Wine Week

VALLADOLID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castillar y León destinará 286.000 euros a contratar el espacio de 'Tierra de Sabor' en la Barcelona Wine Week 2026 para promocionar a 79 bodegas y ocho figuras de calidad vínicas de la Comunidad, tal y como se ha abordado en el Consejo de Gobierno.

Con esta inversión, la marca de garantía 'Tierra de Sabor' estará presente en la Fira de Barcelona entre los días 2 y 4 de febrero con un expositor de 603 metros cuadrados dividido en 87 módulos, que servirá para albergar a las empresas y consejos reguladores que asistan, los cuales han crecido en un 75 por ciento con respecto a la edición pasada.

En su objetivo de promocionar el sector agroalimentario de la Comunidad, y al igual que sucederá con las ediciones de 2026 de Alimentaria (23 al 26 de marzo), Salón Gourmets (13 al 16 de abril) y Fruit Attraction (octubre), la Junta se hará cargo de todos los gastos en concepto de participación, para permitir que los asistentes no tengan que hacer ningún desembolso.