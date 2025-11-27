La Junta destina 452 millones a la contratación de suministro de 42 tipos de medicamentos para hospitales

Archivo - Medicamentos en un hospital. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

VALLADOLID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha autorizado un gasto de 452.808.785 euros a la contratación del suministro de 42 principios activos para centros hospitalarios de Sacyl.

El contrato contempla un plazo de un año, con posible prórroga de otros dos, la contratación del suministro de 42 principios activos (agentes antineoplásicos, inmunosupresores, antivirales para uso sistémico, antihemorrágicos, antitrombóticos, medicamentos para el aparato digestivo, el metabolismo, el sistema nervioso, oftalmología, aparato respiratorio, medicamentos usados en la terapia endocrina, analgésicos, psicoanalépticos y medicamentos diversos) con destino a los centros hospitalarios dependientes de la Gerencia Regional de Salud.

La compra centralizada se va a realizar mediante procedimiento negociado sin publicidad por exclusividad, ya que son fármacos cuya comercialización corresponde en exclusiva a determinados laboratorios. El plazo de ejecución es de un año e incluye otros dos de prórroga.

La selección de medicamentos se realiza teniendo en cuenta varios factores como por ejemplo el volumen de consumo (enfermos oncológicos, VIH); las innovaciones terapéuticas más eficaces y con un coste más elevado al de otras alternativas ya existentes; fármacos huérfanos destinados al tratamiento de enfermedades raras que solo afectan a cinco pacientes por cada 10.000 habitantes y que tienen un coste elevado; medicamentos biológicos para atender pacientes crónicos (por ejemplo inmunosupresores); o preparados contra la cronificación de enfermedades agudas.

Se trata, entre otros, de medicamentos antineoplásicos, que impiden la formación de neoplasias (crecimientos que se pueden volver cancerosos); inmunosupresores, que reducen la actividad y eficacia del sistema inmunológico (prevención del rechazo de órganos después de un trasplante o control de enfermedades autoinmunes); y antivirales para uso sistémico para tratamiento de infecciones ocasionadas por un virus.

Asimismo, se contempla la adquisición de antihemorrágicos, utilizados para tratar trastornos de la coagulación; antitrombóticos, que evitan que se formen coágulos de sangre (trombos) o que estos aumenten de tamaño; psicoanalépticos, es decir, psicoestimulantes o antidepresivos; medicamentos para el aparato digestivo y el metabolismo para el tratamiento de trastornos digestivos; medicamentos usados en la terapia endocrina para detener el crecimiento y la propagación de las células del cáncer; y medicamentos diversos para el tratamiento de otras afecciones.

Por provincias, el número de unidades estimado que se van a consumir en un año es de 1.401.840, de las cuales corresponden a Ávila 72.469; a Burgos 236.236; a León 315.797; a Palencia 91.800; a Salamanca 219.959; a Segovia 6.307; a Soria 54.780; a Valladolid 314.944; y a Zamora 89.548.

Este contrato se suma a otro con vigencia hasta octubre de 2026 y que está compuesto por otros fármacos.