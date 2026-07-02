La Junta destina 7,1 millones para reforzar el operativo de prevención y extinción de incendios forestales

VALLADOLID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha sido informado hoy de la inversión superior a los 7,1 millones de euros que ha realizado la Junta de Castilla y León para la contratación de los servicios de cinco helicópteros y cuadrillas helitransportadas para el operativo Infocal de prevención y extinción de los incendios forestales.

En el caso de las aeronaves, se han destinado 3,48 millones de euros para la contratación de tres helicópteros monoturbinas ligeros y dos helicópteros monoturbinas semimedianos de transporte y extinción de incendios forestales, según ha informado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

Tres de estas aeronaves se incorporan por primera vez al operativo como segundas unidades para las bases de Cueto y Sahechores, en León, y Villaralbo, en Zamora. Trabajarán en su zona preasignada de despacho automático y como refuerzo en los planes de operaciones realizados desde los Centros de Mando.

Junto a ello, la Junta ha invertido 3,67 millones de euros para la contratación mediante encargo a la empresa pública Tragsa de las cuadrillas helitransportadas vinculadas a estos segundos helicópteros de las bases de Cueto, Sahechores y Villaralbo, todas ellas ya incorporadas al operativo.

Durante la Época de Peligro Alto (EPA) de incendio, comprendida entre el 12 de junio y el 12 de octubre, cada cuadrilla estará integrada por todo el personal necesario para prestar servicio a dos turnos, además de contar con un operador de base para las funciones de comunicación de incidencias y control de recursos de la base.

Mientras, durante el resto del año, cada cuadrilla se mantendrá operativa con un capataz o un jefe de brigada forestal y cuatro peones especialistas para la realización de tratamientos selvícolas preventivos y trabajos especializados centrados en la prevención.