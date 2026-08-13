La Junta destina 75.000 euros a la campaña de bonos para dinamizar el comercio rural de la provincia de Salamanca

Presentación de la campaña de apoyo al comercio rural en Salamanca. - JCYL

SALAMANCA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La viceconsejera de Dinamización Industrial y Laboral de la Junta de Castilla y León, Mar Sancho, ha presentado la campaña 'Bonos Comercio de Proximidad-Salamanca Comercio Rural 2026' en Salamanca, una iniciativa para dinamizar la actividad comercial y fomentar el consumo en los establecimientos minoristas de proximidad de la provincia, excluida la capital.

La campaña, promovida por la Diputación Provincial de Salamanca, cuenta con una subvención de 75.000 euros de la Junta de Castilla y León, correspondiente al 75 por ciento del presupuesto aceptado, que asciende a 100.000 euros. El coste total previsto del proyecto alcanza los 140.000 euros.

Durante la presentación, Mar Sancho ha puesto de manifiesto la importancia de la colaboración entre las administraciones públicas para desarrollar iniciativas que permitan apoyar al comercio minorista y favorecer su actividad, especialmente en los municipios del medio rural.

La línea de reactivación del comercio minorista de proximidad de la Junta de Castilla y León se creó en 2023 con el objetivo de financiar proyectos promovidos por las entidades locales destinados a reactivar el consumo y mejorar la imagen y la actividad del pequeño comercio. Estas actuaciones buscan incrementar las ventas y contribuir a garantizar la continuidad del comercio de proximidad, para lo que resulta fundamental la cooperación entre las diferentes administraciones.

ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES PARTICIPANTES

La campaña 'Bonos Comercio de Proximidad-Salamanca Comercio Rural 2026' contempla la emisión, distribución y gestión de bonos descuento que podrán ser canjeados por los consumidores en los establecimientos comerciales adheridos de la provincia de Salamanca, con exclusión de la capital. El proyecto prevé la participación de 150 comercios.

Los consumidores podrán adquirir y descargar los bonos a través de la página web habilitada para la campaña, salamancacomerciorural.es. Una vez emitidos, dispondrán de un plazo de diez días para canjearlos en los establecimientos participantes. Si no son utilizados durante ese periodo, quedarán desactivados y será necesario descargar un nuevo bono.

El sistema también incorpora mecanismos de verificación y trazabilidad de las operaciones, tanto para acreditar la adquisición y utilización de los bonos como para facilitar la compensación económica a los comercios participantes.

CONTINUIDAD DE LA COLABORACIÓN CON SALAMANCA

La Junta de Castilla y León ha recordado que ha mantenido su apoyo a esta iniciativa de la Diputación Provincial de Salamanca en las últimas convocatorias. Así ha aportado una subvención de 75.000 euros desde la campaña de 2024.

La línea autonómica de reactivación del comercio minorista de proximidad cuenta con una dotación global de 2 millones de euros y permite que las diputaciones provinciales y los ayuntamientos de municipios de Castilla y León con más de 10.000 habitantes desarrollen proyectos destinados a favorecer la actividad comercial.

Las ayudas pueden financiar hasta el 75 por ciento del presupuesto aceptado, con diferentes límites en función de la población y del tipo de entidad beneficiaria. En el caso de las diputaciones provinciales, el presupuesto máximo aceptado por proyecto es de 100.000 euros.

Con este tipo de actuaciones, la Junta de Castilla y León ha destacado que "contribuye, junto a las entidades locales, a favorecer el consumo en el pequeño comercio y a mantener una red comercial de proximidad que desempeña un papel relevante en la actividad económica y en la prestación de servicios en los municipios del medio rural".