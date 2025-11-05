La Junta destina 8,2 millones a las diputaciones para asistencia técnica a pequeños municipios y atención social

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, (d) junto al consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, durante la visita al Servicio de Asistencia a Municipios de la institución provincial vallisoletana. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha aprobado tres resoluciones mediante las que destina 8,2 millones de euros a las diputaciones provinciales y al Consejo Comarcal de El Bierzo (León) para que presten asistencia técnica a pequeños municipios así como atención social especializada a sus vecinos.

En concreto, el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publica tres órdenes mediante las que se otorgan 4,24 millones a las nueve diputaciones provinciales y el Consejo de El Bierzo a través de sus servicios de asistencia a municipios (SAM), otros 3,8 para atención a personas con enfermedad mental y discapacidad (para cinco diputaciones en cada caso) y otros 79.000 euros para la formación de inventarios de bienes de las entidades locales mediante la actualización de la Encuesta de Infraestructura y Equipamiento Local.

Así lo ha explicado el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, durante una visita al Servicio de Asistencia a Municipios de la Diputación de Valladolid acompañado por su presidente, Conrado Íscar.

En este marco, el consejero ha señalado que estas "importantes" cuantías de casi 8,2 millones de euros con los que la Junta apoya a las diputaciones provinciales y al Consejo Comarcal de El Bierzo se consolidan en el proyecto de presupuestos presentado en las Cortes de Castilla y León para 2026.

González Gago ha apuntado que en esta legislatura el conjunto de estas tres políticas de apoyo suman 32 millones entre 2022 y 2025, con un incremento de un 14 por ciento. Sólo en el caso del servicio de asistencia a municipios la subida ha supuesto pasar de 2,9 millones que la Junta subvencionaba en el año 2022 a 4,2 que aporta este año, lo que representa un aumento del 44 por ciento a lo largo de la legislatura (se han destinado más de 15,34 millones).

El consejero de la Presidencia ha destacado la importancia de los servicios de asistencia a municipios, que son "elementos esenciales" para el funcionamiento ordinario de los municipios, sobre todo de los pequeños y de las pedanías, ya que les ofrecen asesoramiento técnico, jurídico, económico y administrativo para que puedan cumplir con los deberes que legalmente tienen encomendados.

"Hablamos de materias tan importantes como determinadas cuestiones que les puedan surgir a nivel de urbanismo, de medio ambiente, también de contabilidad y de los problemas que puedan tener tecnológicos con la implantación de determinadas aplicaciones informáticas que necesitan para su gestión ordinaria", ha apuntado.

En estas materias, ha explicado, los pequeños municipios y los habilitados secretarios que prestan servicios en ellos pueden encontrar dificultades y ahí tienen el apoyo "ineludible" de estos servicios de los municipios.

OTROS APOYOS

Además, el consejero ha recordado que la Junta apoya a las diputaciones por otras vías como el 012 o mediante la bolsa de interinos, de habilitados nacionales, para si se produce una jubilación en algún secretario municipal o alguna circunstancia poder suplir transitoriamente hasta que el funcionario de carrera correspondiente estatal pueda llegar a ese puesto.

En este marco, Conrado Íscar ha definido estos servicios de asistencia a municipios como "la piedra angular de las diputaciones" y ha añadido que, cuando se cuestiona la existencia de las instituciones provinciales, recuerda que son "el 112 de los ayuntamientos", ya que en Valladolid muchos de ellos son muy pequeños y sólo 36 de los 225 municipios y nueve pedanías tienen más de 1.000 habitantes. "Nada sería posible si no fuera por este apoyo que se hace desde las diputaciones", ha insistido.

Como ejemplo de la relevancia de este tipo de servicio, el presidente de la Diputación ha explicado que desde el año 2003 se han realizado casi 28.000 consultas por parte de los secretarios e interventores de los ayuntamientos y gracias a la Junta de Castilla y León se han mejorado estos servicios y la cantidad de profesionales con los habilitados nacionales.

A este respecto, ha reclamado de nuevo al Gobierno central que "saque más plazas, porque al final los ayuntamientos sin un secretario es imposible el día a día de la gestión" porque no hay suficiente personal y se producen jubilaciones que hay que cubrir, entre otras circunstancias.

"Yo creo que hay una realidad que es palpable, que la vivimos todos los días, es que el Gobierno de España no cree en el mundo rural, en este caso por el apoyo que recibimos por parte de la Junta de Castilla y León, por esas diputaciones que también estuvieron en algún momento en duda, nada sería posible", ha aseverado.

RESOLUCIONES

En cuanto a las resoluciones publicadas, el consejero de la Presidencia ha detallado que en primer lugar se destinan 4,24 millones para reforzar las funciones de las oficinas de asistencia y asesoramiento a municipios, de los que 2,94 están destinados a apoyar los gastos de las mismas derivados de su labor de asistencia desde los puntos de vista técnico, urbanístico, legal o informático, entre otros.

La cantidad restante, 1,3 millones, se reparten para financiar los gastos de la asistencia en municipios para las labores de secretaría, intervención y tesorería en aquellos que así lo requieran.

Por otro lado, el Bocyl ha establecido el reparto de más de 3,8 millones destinados a políticas sociales, concretamente a dotar de más fondos a los centros de tratamiento de personas con discapacidad psíquica y a las plazas residenciales de personas que padecen problemas de salud mental.

Dentro de esa partida, 2,7 millones van destinados a concertar plazas de salud mental en Ávila, León, Palencia, Soria y Zamora, mientras que 1,1 se dedicarán a la atención en centros de personas con discapacidad en Ávila, León, Salamanca, Segovia y Soria. En este sentido, el consejero ha aclarado que en el resto de provincias es la Junta la que gestiona este tipo de plazas.

Por último, mediante una tercera resolución se destinan 79.000 euros a ayudas para la formación de inventarios de bienes de las entidades locales mediante la actualización de la Encuesta de Infraestructura y Equipamiento Local.