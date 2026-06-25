La Junta destina más de 125 millones a las universidades de la Comunidad hasta septiembre

Archivo - Edificio histórico de la Universidad de Valladolid, sede de la Facultad de Derecho. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado la concesión de 125.726.353 euros a las universidades públicas de Burgos, León, Salamanca y Valladolid para que afronten los gastos de funcionamiento y de personal durante el tercer trimestre de 2026.

La Junta de Castilla y León aporta financiación de carácter trimestral para cubrir los gastos de personal y aquellos necesarios para el adecuado funcionamiento de las universidades públicas de Castilla y León, tanto en el ámbito docente como en el investigador.

El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha incidido en que se trata de un trimestre y, por tanto, del conjunto del año habría que multiplicar esta cifra por cuatro sin perjuicio de que al final puede haber alguna adaptación en función de circunstancias concretas o gastos no contemplados en la previsión inicial.

Concretamente, la subvención de 125.726.353 euros aprobada hoy permitirá cubrir los gastos globales de su actividad durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2026: 14.420.939 euros para la Universidad de Burgos (UBU); 20.493.458 euros a la Universidad de León (ULE); 45.397.405 a la Universidad de Salamanca (USAL); y 45.414.550 euros a la Universidad de Valladolid (UVA).

Estas inversiones persiguen que las instituciones de Educación Superior avancen en metas como reforzar la calidad de la formación del alumnado a través de una enseñanza más personalizada, impulsar y consolidar una investigación científica de excelencia y favorecer la transferencia de conocimiento desde las universidades hacia la sociedad y el tejido empresarial, con el fin de contribuir de este modo al desarrollo económico y a la creación de empleo de calidad en Castilla y León.