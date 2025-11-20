La Junta destina más de 1,8 millones al cerramiento de la pista deportiva del IES 'Adaja' de Arévalo (Ávila)

VALLADOLID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación ha comunicado al Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León la licitación por 1.855.000 euros de la obra de construcción de cerramiento de la pista deportiva exterior en el Instituto de Educación Secundaria (IES) 'Adaja' en la localidad abulense de Arévalo, que tendrá un plazo de ejecución de 14 meses.

El IES 'Adaja' cuenta con un gimnasio y una pista deportiva abierta y, en las épocas de mal tiempo, las clases se imparten en el pabellón municipal que también utiliza el IES 'Eulogio Florentino Sanz'.

Por ello, la Consejería de Educación licitó en mayo de 2023 y en abril de 2024 el cerramiento de la pista deportiva exterior en el IES 'Adaja'. Sin embargo, al no presentarse ninguna oferta, la Consejería de Educación ha dispuesto el inicio de un nuevo expediente de contratación para ejecutar dicha obra con un incremento en la cuantía hasta 1.855.000 euros.

La edificación proyectada estará formada por dos cuerpos rectangulares, con el espacio con mayor altura destinado a la pista deportiva, mientras que el segundo será para el resto del programa (vestuarios, cuarto de instalaciones y almacén).

El cerramiento de la pista deportiva proyectada se desarrollará en planta baja con el espacio para la pista deportiva (38 por 18 metros), y los espacios destinados a vestuarios (masculino, femenino y accesible), almacén y cuarto de instalaciones. El plazo de ejecución de la obra es de 14 meses.

En el curso actual, el centro imparte Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, un ciclo de Formación Profesional Básica, dos de grado medio y uno de grado superior con 384 alumnos matriculados.