La Junta destina más de 48 millones para incorporar a casi 600 jóvenes agricultores y ganaderos al campo de CyL

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VALLADOLID, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha resuelto ayudas por importe de 48,1 millones para facilitar la incorporación de 598 jóvenes agricultores y ganaderos y financiar 181 planes de mejora vinculados a sus explotaciones.

Según ha explicado la institución autonómica en un comunicado recogido por Europa Press, la resolución cumple con uno de los compromisos asumidos por el consejero, Joaquín Antonio Pino, con las organizaciones profesionales agrarias, que fue el de "agilizar la resolución de la convocatoria, ofrecer certidumbre a los solicitantes y facilitar que los jóvenes puedan poner en marcha cuanto antes sus proyectos profesionales en el medio rural".

La convocatoria, cuyo plazo de solicitud finalizó el 31 de octubre de 2025, estaba dotada inicialmente con 100 millones de euros, pero la Junta ha elevado el presupuesto hasta los 115 millones con el objetivo de atender las solicitudes que cumplan los requisitos establecidos, conforme a los criterios de prioridad previstos.

Con las resoluciones aprobadas durante el mes de julio se ha dado respuesta a "más de dos terceras partes" de las solicitudes presentadas para la incorporación de jóvenes, y resolverá en los próximos meses el resto de expedientes de incorporación, junto con las ayudas correspondientes a planes de mejora y planes medioambientales, hasta completar la ejecución de los 115 millones de euros previstos.

"PRIORIDAD ESTRATÉGICA" PARA LA COMUNIDAD

El consejero ha subrayado que el relevo generacional no es solo una política de desarrollo rural, sino una "prioridad estratégica" para garantizar "la continuidad de la agricultura y la ganadería, la actividad económica de los pueblos y el futuro productivo de Castilla y León".

Pino ha defendido que las políticas de incorporación deben favorecer explotaciones "viables, competitivas y tecnológicamente avanzadas", y también ha remarcado que no basta con ayudar a los jóvenes a comenzar, sino que es necesario crear las condiciones para que puedan consolidarse, crecer y desarrollar en los pueblos su proyecto profesional y de vida, mediante el apoyo a inversiones vinculadas a "la modernización, la innovación y la mejora de la eficiencia productiva".

El 49 por ciento de los beneficiarios de estas ayudas se incorporará a explotaciones agrícolas, el 44 por ciento a explotaciones ganaderas y el siete por ciento restante a explotaciones mixtas. Las provincias de Zamora, León y Valladolid concentran conjuntamente más del 46 por ciento de las incorporaciones resueltas.

La Junta ha señalado que la ayuda media concedida para la primera instalación alcanza los 66.678 euros por beneficiario y permite financiar cerca del 88 por ciento de los gastos de instalación incluidos en los expedientes resueltos.

Además, 181 jóvenes recibirán ayudas para desarrollar planes de mejora, con una subvención media de 45.626 euros por explotación, que financia aproximadamente el 61 por ciento de la inversión auxiliada.

ANTICIPO DEL 60 POR CIENTO

Una vez recibida la resolución y acreditado el inicio de las actuaciones previstas en el plan empresarial, los beneficiarios podrán percibir un primer pago equivalente al 60 por ciento de la ayuda de incorporación, con el objetivo de proporcionar la liquidez necesaria para afrontar los gastos e inversiones iniciales de la explotación.

Este anticipo tiene como objetivo aportar liquidez en la fase inicial, cuando los jóvenes deben afrontar las inversiones y gastos necesarios para poner en marcha la explotación. El 40 por ciento restante se abonará después de justificar la correcta ejecución del plan empresarial aprobado, para lo que dispondrán de un plazo máximo de cinco años.

Por último, Pino ha reafirmado la voluntad de mantener una relación "directa y permanente" con las organizaciones profesionales agrarias y con el conjunto del sector para dar respuesta a sus principales demandas. "Cada joven que se incorpora crea o consolida una explotación, genera actividad económica y refuerza la capacidad de España para producir sus propios alimentos. El relevo generacional es una cuestión de soberanía alimentaria, cohesión territorial y futuro nacional", ha concluido.