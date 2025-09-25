La Junta ha destinado 5,3 millones al sector agrario afectado por los incendios

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, junato al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en su visita a la ganadería Diego Morcuende, en Tremor de Arriba (León). - EUROPA PRESS

Mañana se habilitarán los formularios de declaración responsable para comunicar daños en instalaciones

TREMOR DE ARRIBA (LEÓN), 25 (EUROPA PRESS)

La Junta de Castilla y León ha destinado 5,3 millones de euros para apoyar directamente al sector agrario afectado por los incendios forestales de este verano.

Así lo ha manifestado este jueves la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, que ha destacado que la Administración autonómica activó las medidas más urgentes "desde el primer momento", como la atención inmediata a los animales.

En este sentido, ha recordado que el pasado día 14 de agosto se puso en marcha un servicio de urgencia de suministro de alimentos a las ganaderías, que ya ha supuesto repartir más de siete millones de kilogramos de forraje, paja y pienso para atender a más de 63.000 cabezas de ganado, a más de 90 apicultores y a más de 480 ganaderos.

Además, ha apuntado que la Junta ha aprobado ayudas directas mínimas de 5.500 euros para los agricultores y ganaderos profesionales afectados, que ya están recibiendo las explotaciones. La cuantía de estas ayudas puede llegar hasta los 18.000 euros, en función de los daños declarados y hasta la fecha se han resuelto 613 expedientes.

"Los beneficiarios ya están cobrando sin necesidad de realizar trámites burocráticos, porque hemos cruzado los datos de las zonas afectadas, las imágenes satelitales y las declaraciones de la PAC", ha puntualizado.

Asimismo, ha subrayado que estas actuaciones ya suman más de 5,3 millones de euros, de los cuales dos millones de euros se han destinado al suministro de alimentación de urgencia y 3,3 millones para ayudas directas.

NUEVA DECLARACIÓN RESPONSABLE.

Además, González Corral ha explicado que los afectados tiene a su disposición formularios de declaración responsable para comunicar daños en la producción, pérdida de ganado, colmenas y pastos; un segundo formulario para informar de los daños en vallados y ha avanzado que mañana estará disponible el formulario para instalaciones, como mangas de manejo, pasos canadienses o naves.

Al respecto, ha puntualizado que, una vez que se realice la declaración responsable, habrá una inspección por parte de los técnicos de la Junta en las instalaciones para que pueda comenzar la reposición y reconstrucción en las instalaciones dañadas.

"Hemos sido ágiles, hemos sido eficientes", ha recalcado y ha añadido que la Junta seguirá trabajando con los alcaldes, agricultores y ganaderos para abordar también la reconstrucción de caminos y balsas y garantizar agua a las explotaciones en los próximos años.

González Corral se ha pronunciado de este modo en la ganadería Diego Morcuende, en Tremor de Arriba (León), donde ha acompañado al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en su visita a esta explotación ganadera en una de las zonas afectadas por los incendios este verano.

"QUE SE PUEDA SEGUIR PASTANDO".

Por otra parte, la consejera ha reiterado el compromiso del Gobierno autonómico con el futuro del sector, en concreto, en lo relacionado con el cobro de las ayudas de la PAC. "Nos hemos comprometido a asegurar que en las zonas regeneradas se pueda seguir pastando, para garantizar que los ganaderos puedan cobrar las ayudas de la PAC", ha afirmado.

Precisamente los responsables de la explotación ganadera han expresado a la consejera su preocupación de cara al futuro y han solicitado que el ganado pueda pastar en los montes para poder continuar con su actividad.

La consejera ha trasladado un mensaje de apoyo a todos los ganaderos y agricultores afectados y ha insistido en ofrecer la ayuda de la Junta de Castilla y León para superar la situación "lo antes posible". "Tienen nuestra puerta abierta para que nos trasladen cuáles son sus necesidades", ha concluido.