La Junta destinará 21,6 millones el servicio de acompañantes de transporte escolar

VALLADOLID 13 Nov.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha autorizado la celebración del contrato de prestación del servicio de acompañantes de transporte escolar desde el 1 de enero de 2026 hasta el día 31 de agosto de 2028 con un presupuesto base de licitación de 21.686.795 euros.

Se estima que son necesarios 1.094 acompañantes en 920 rutas de vehículos que transporten alumnos menores de 12 años. Castilla y León cuenta en el curso actual con 2.172 rutas de transporte escolar de las que se benefician 36.466 alumnos.

En concreto, se prestará los días lectivos del calendario escolar de los cursos 2025-2026, 2026-2027 y 2027-2028, a excepción de las rutas de transporte escolar de centros de Educación Especial (CEE), que podrán prestar servicio de transporte en fin de semana si la necesidad del centro así lo requiere.

Así, el contrato que se ha autorizado por parte del Consejo de Gobierno se ejecutará desde 2026 hasta 2028. Se prevé la posibilidad de prórroga hasta 2029.

El acompañante de transporte escolar debe ser una persona mayor de edad, distinta del conductor, que se encarga de ayudar en la subida y bajada de los alumnos, especialmente aquellos que presenten déficit de movilidad y a los más pequeños; recoger y acompañar a los estudiantes desde y hasta el interior del recinto escolar; y asegurar el cumplimiento de las normas de uso y utilización del vehículo por parte de los escolares.

Asimismo, vigila que ningún alumno juegue cerca del vehículo; controla que la subida y bajada del autobús se haga por la puerta delantera sin que ningún estudiante se quede alrededor del autobús; comprueba que el alumno se los abroche correctamente el cinturón de seguridad; y vigila que permanezcan sentados durante todo el viaje, hasta que el vehículo no se haya detenido completamente, y que hayan colocado sus mochilas y otros bultos debajo de los asientos.

Finalmente, los acompañantes deben velar por la seguridad de los alumnos en el caso de que por alguna circunstancia tuvieran que bajar del autobús, reuniéndoles en un sitio seguro y a una distancia prudencial del mismo para eludir los posibles peligros que surjan por las maniobras de los vehículos.