La Junta y la Diputación de Zamora firman un nuevo acuerdo para rehabilitar ocho viviendas en el medio rural

Foto de familia de los representantes institucionales tras la firma del convenio Rehabitare. - EUROPA PRESS

ZAMORA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León y la Diputación Provincial han firmado un nuevo acuerdo para rehabilitar ocho viviendas en la Zamora rural. Las dos instituciones, junto a los ayuntamientos beneficiarios, han sellado los convenios en un acto celebrado en La Encarnación con la presencia de la vicepresidenta segunda de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco; el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez; y los respectivos alcaldes.

En concreto, los ayuntamientos beneficiarios son los de Carbellino, Hermisende, Melgar de Tera (Pumarejo de Tera), Muelas del Pan (Ricobayo de Alba), Trabazos (Nuez de Aliste), Vadillo de la Guareña, Villaferrueña y Villalpando. En estos lugares se acometerá la rehabilitación de ocho viviendas con una inversión total de 832.000 euros que asumirán, al 50%, Junta y Diputación.

El programa Rehabitare permite recuperar inmuebles de titularidad municipal que se encuentran en desuso para destinarlos al alquiler social y dar respuesta a las necesidades habitacionales de los colectivos de especial protección y, particularmente, de los jóvenes.

Con las ocho actuaciones incorporadas este miércoles al programa, la provincia de Zamora alcanzará las 69 viviendas rehabilitadas por esta vía, con una inversión acumulada de 4,2 millones de euros.

Durante la visita también se ha puesto de relieve el próximo desarrollo del nuevo programa Rehabitare Privado Junta-Diputación, una iniciativa "pionera" que extenderá la filosofía de Rehabitare a viviendas de titularidad privada que actualmente se encuentran vacías o infrautilizadas en pequeños municipios de la provincia.

El objetivo es incentivar a los propietarios para que rehabiliten estos inmuebles y los destinen posteriormente al alquiler asequible para personas y familias con rentas limitadas, contribuyendo así a ampliar la oferta de vivienda disponible en el medio rural.

La medida permitirá "recuperar viviendas situadas en los cascos urbanos de los municipios, aprovechar las infraestructuras y servicios existentes, evitar el deterioro del patrimonio edificado y favorecer la llegada y permanencia de nuevos vecinos y trabajadores en el territorio". Asimismo, "esta nueva línea de actuación reforzará la actividad económica local mediante la contratación de empresas de la zona para ejecutar las obras de rehabilitación".

Está previsto que próximamente ambas instituciones firmen un convenio que permitirá movilizar 1,2 millones de euros entre 2026 y 2029.