La Junta dotará de cirugía robótica a tres nuevos hospitales y ampliará de siete a once los equipos en la región

Ell presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, durante la clausura de la I Jornada 'Castilla y León a la vanguardia de la innovación en la cirugía robótica' en Palencia. - EUROPA PRESS

PALENCIA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta dotará de cirugía robótica a los hospitales de Miranda de Ebro, Aranda de Duero y Medina del Campo y proporcionará un nuevo robot a los hospitales Río Hortega de Valladolid y Universitario de Salamanca.

Así, se ampliará de siete a once los equipos que actualmente hay en Castilla y León, según ha señalado el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, quien ha destacado en Palencia que la región tiene más del doble de equipos de alta tecnología sanitaria que la media nacional y que ha aumentado la dotación de cirugía robótica de cuatro a once equipos.

Mañueco, durante la clausura de la I Jornada 'Castilla y León a la vanguardia de la innovación en la cirugía robótica' que se ha celebrado en el Complejo Hospitalario Río Carrión de Palencia, ha apuntado que se ha dotado a todas las áreas de salud con esta tecnología, que permite intervenciones más precisas y seguras, gracias a una inversión de 12 millones de euros.

Mañueco ha detallado que se han acreditado a más de 320 profesionales en la región para poder utilizarla y se han multiplicado por siete las intervenciones en cirugía robótica. "Desde que se empezó a utilizar llevamos 5.000 pacientes intervenidos. 2.000 en el último año", ha apuntado.

En su intervención, el presidente de la Junta ha señalado que el sistema de salud de Castilla y León es el segundo mejor valorado de toda España y ha repasado alguna de las iniciativas pioneras que se ponen en marcha como la tecnología HIFU para el tratamiento de los temblores esenciales del Parkinson; la medicina personalizada de precisión; los exoesqueletos pediátricos y la incorporación del Big Data o de la InteligenciaAartificial a los diagnósticos y tratamientos.

Mañueco ha recordado que en esta legislatura, la Junta de Castilla y León ha destinado 181 millones de euros a incorporar casi un centenar de equipos de alta tecnología sanitaria "y vamos a seguir en esa línea creciente en los presupuestos del año 2026", ha adelantado.

"En estos presupuestos se ha se ha dotado a la Consejería de Sanidad de la cantidad más importante de la historia de nuestra comunidad, 5.230 millones de euros", ha apuntado.

También ha desgranado alguna de las inversiones previstas en la provincia de Palencia por importe de 58 millones de euros, que se invertirán en las nuevas infraestructuras del hospital, la finalización de la Unidad de Radioterapia, en los nuevos centros de salud en Venta de Baños, el proyecto de ampliación de Torquemada y el proyecto de reforma integral de Baltanás.