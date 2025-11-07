La Junta ejecuta las obras para mejorar la carretera entre Villar del Río y Castilruiz (Soria) con 1,3 millones

La Junta ejecuta las obras de emergencia para mejorar la carretera entre Villar del Río y Castilruiz (Soria) - JCYL

VALLADOLID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta ejecuta las obras de emergencia para mejorar la carretera SO-630, entre Villar del Río y Castilruiz (Soria) que cuenta con una inversión de 1,3 millones de euros.

El director general de Carreteras e Infraestructuras, Jesús Puerta, ha visitado este viernes las obras que se desarrollan a lo largo de un tramo de 16 kilómetros, comprendido entre la SO-615 (Matalebreras) y la SO-P-1123 (Castilruiz), con un plazo de ejecución de cuatro meses.

Puerta ha estado acompañado por la delegada territorial, Yolanda de Gregorio, y por alcaldes de la zona y durante la visita ha subrayado que la prioridad de la Administración autonómica es garantizar la seguridad vial y la movilidad en todos los territorios, especialmente en las zonas rurales, donde las carreteras son un elemento esencial para la comunicación y la actividad económica.

El director general ha explicado que esta actuación responde a la necesidad de intervenir con rapidez tras detectarse daños en el firme agravados por las condiciones meteorológicas de los últimos meses.

En este sentido, ha resaltado que la rápida respuesta de la Junta demuestra la eficacia de los mecanismos de emergencia previstos para conservar en buen estado las carreteras autonómicas.

CONDICIONES DE CIRCULACIÓN

Los trabajos permitirán corregir las deformaciones producidas en la calzada y restablecer las condiciones óptimas de circulación, contribuyendo a mejorar la seguridad de los usuarios y la calidad de la infraestructura.

Puerta ha recordado que la conservación de la red autonómica es una prioridad permanente de la Junta, que interviene en la mejora de las comunicaciones de la provincia de Soria, impulsando la cohesión territorial y la igualdad de oportunidades.