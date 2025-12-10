LEÓN, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta ejecutará 6,3 millones de euros en la vertiente leonesa del Parque Nacional de Picos de Europa en 2026, según establece el plan de actuaciones para 2026 de dicho espacio, que plantea un presupuesto para el próximo ejercicio de 16,6 millones de euros para el conjunto del espacio.

Así se ha puesto de manifiesto este miércoles en la reunión ordinaria del patronato del Parque Nacional de Picos de Europa, que ha contado con la participación del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones; el director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz y la codirectora del Parque Nacional en la vertiente leonesa, Isabel García.

Entre las inversiones que la Junta contempla en este espacio se e cuentran las actuaciones en materia de uso público para promover un turismo de naturaleza de calidad. En concreto, se ejecutará una inversión de 600.000 euros para la ampliación de la senda del Cares entre las localidades de Posada de Valdeón y Caín.

También en 2026 se construirá un aparcamiento anexo al centro de visitantes del Parque Nacional en Posada con una inversión de 700.000 euros y se finalizarán los miradores de Riega del Hoyo y Piedrashitas, que han supuesto un desembolso de 468.000 euros.

Adicionalmente la Junta dispondrá durante todo el año de dos cuadrillas de mantenimiento de infraestructuras de uso público, una para el valle de Sajambre y otra para el valle de Valdeón, que junto con la inversión en el funcionamiento de los dos centros de visitantes (de Oseja de Sajambre y Posada de Valdeón, con más de 250.000 euros al año) complementarán las actuaciones de uso público asegurando su difusión, mantenimiento y conservación.

Además de las inversiones en uso público, se ejecutarán numerosos proyectos de conservación como los de conservación de prados de siega, reducción de mortalidad no natural de anfibios o de mejora de hábitats de perdiz pardilla y bosques maduros, con una inversión próxima a los dos millones de euros.

NUEVO DECRETO DE APROBACIÓN DEL PLAN RECTOR

En la reunión de este miércoles la Junta también ha aprovechado para informar a los patronos del sometimiento a aprobación en el Consejo de Gobierno que se celebrará mañana del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Nacional de Picos de Europa en la vertiente leonesa.

Este instrumento definirá los objetivos de la planificación, los criterios de gestión y la zonificación del parque en materias como la conservación, uso público, aprovechamientos, desarrollo socioeconómico, investigación y educación ambiental.

Igualmente, el plan rector establecerá las directrices para la elaboración de los programas sectoriales que desarrollarán el PRUG, relativos a la conservación de los recursos naturales; patrimonio cultural y paisaje; la investigación; el uso público; las relaciones con el entorno y participación ciudadana y el seguimiento del Plan. También recoge los criterios para la elaboración de un Plan de autoprotección.

Suarez-Quiñones ha destacado la participación en este proceso de los alcaldes de los dos municipios integrados íntegramente en este enclave, Oseja de Sajambre y Posada de Valdeón; de los presidentes de las juntas vecinales, así como de las entidades representativas de los intereses económicos y sociales en el territorio.

"UNA OPORTUNIDAD, NO UNA LIMITACIÓN"

El consejero ha destacado que Picos de Europa es el único parque nacional de España que tiene población dentro de sus límites y, por ello, la elaboración del PRUG debía recoger las inquietudes y demandas de la población incluída en este enclave, respetando usos tradicionales y el disfrute por sus habitantes del territorio, de manera que este espacio sea "una oportunidad, no una limitación".

Por último, el director general ha informado a los patronos de la organización por parte de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta y Europarc-España del XXIII Congreso Esparc 2026, que se celebrará en Posada de Valdeón, en el corazón de los Picos de Europa, del 3 al 7 de junio de 2026.

BENEFICIOS DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS

Los congresos Esparc se han consolidado como un espacio de encuentro para el intercambio y la difusión de información entre profesionales, contribuyendo al reconocimiento de los beneficios sociales y ambientales que las áreas protegidas aportan al conjunto de la sociedad.

El Congreso Esparc 2026, especialmente a través de sus talleres y espacios de intercambio de experiencias, ofrecerá un entorno de debate técnico para avanzar de manera colaborativa en los retos presentes y futuros de la conservación. Este foro, que reunirá a cerca de 200 profesionales de toda España, está dirigido principalmente a técnicos de las administraciones públicas dedicados a la planificación y gestión de áreas protegidas y está abierto a la participación del conjunto de profesionales de la conservación de la naturaleza.