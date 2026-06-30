La Junta elaborará una nueva Ley de Función Pública y una estrategia de recursos humanos y concluirá la reclasificación

Reunión del consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, con los sindicatos con presencia en la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos de la Administración de la Comunidad (CSIF, UGT, TISCYL y CCOO). - JCYL

VALLADOLID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León elaborará una nueva Ley de Función Pública para adecuarla a la normativa básica estatal y una estrategia de recursos humanos con un horizonte de 15 años y concluirá la reclasificación profesional del personal laboral.

Estas son algunas de las cuestiones prioritarias para la legislatura que el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha trasladado a los sindicatos con presencia en la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos de la Administración de la Comunidad -CSIF, UGT, TISCYL y CCOO-.

En concreto, el consejero ha señalado que se tendrá que adecuar la Ley de Función Pública de Castilla y León a la normativa básica estatal, algo que ha asegurado que será una actuación inmediata con una tramitación del proyecto con el objetivo de que "como muy tarde" a la mitad del año que viene se pueda aprobar y presentarse en las Cortes.

Por otro lado, el consejero ha señalado que otra de las cuestiones que "parece evidente" que hay que concluir es el proceso de reclasificación profesional del personal laboral y, después de llevar a cabo el tránsito del Grupo V al IV dentro del empleo público laboral, ha explicado que queda el resto de grupos. "Esa será una de las primeras actuaciones a acometer la reclasificación profesional de este personal laboral", ha afirmado.

Además de negociar y aprobar un nuevo plan de igualdad del empleo público una vez realizada la evaluación del anterior o la actualización de la relación de puestos de trabajo en el ámbito del personal laboral, González Gago ha señalado como otra de las cuestiones prioritarias la negociación del convenio colectivo que vence este año.

"Estas dos normas, convenio colectivo, personal laboral y Ley de Función Pública son la base estructural de todo el empleo en nuestra Comunidad", ha apuntado el Consejero, quien ha incidido en la "gran administración pública" que supone la Junta, con casi 97.000 empleados públicos en total si se tiene en cuenta Administración General, Educación y Sanidad.

Precisamente por ello, considera "esencial" aprobar una estrategia de recursos humanos de la Administración de Castilla y León en una perspectiva "a medio o largo plazo", con un horizonte de 15 años. "Ver qué administración queremos y cómo lo queremos", ha añadido el consejero, quien ha asegurado que se requiere una planificación "que guíe, que oriente, que fije los principios de ese empleo público los próximos años".

ADAPTACIÓN A LAS CIRCUNSTANCIAS

Para ello, considera que hay que tener en cuenta cuestiones como la ciudadanía a atender, ya que cada vez hay una población de más edad, por lo que "a lo mejor" hay que incidir en el empleo público referido a los Servicios Sociales o la atención a la Dependencia o a las personas mayores.

Asimismo, ha incidido en que hay que tener en cuenta las nuevas tecnologías, por lo que es "esencial" en la Administración Pública formar especialmente a los empleados públicos en ellas porque se van a imponer en muchas de las gestiones y tramitaciones que se van a realizar. "Este plan guiará luego la aplicación concreta que se produzca a lo largo de esa temporalización (15 años)", ha agregado.

En este contexto, Luis Miguel González Gago ha reconocido que uno de los problemas de las administraciones públicas en general, no sólo en la Junta, es la edad media de los trabajadores, ya que muchos accedieron a la Función Pública "fruto del 'baby boom' de los años 60", de tal manera que se llega a una edad media importante, que puede superar los 55 años.

Por ello, considera que hay que pensar, dentro del futuro plan estratégico cómo vincular a los jóvenes con el empleo público porque se sacan muchas oposiciones pero no se llega a cubrir el cien por cien de las plazas que se sacan, algo que ha atribuido también a que se ha perdido un poco la tradición de preparar oposiciones, "de dedicarse durante un tiempo con capacidad y con esfuerzo a lograr ese tipo de puestos".

"Entonces no es fácil enganchar a esas nuevas generaciones de licenciados, de diplomados, de graduados con lo que es el acceso a la función pública", ha añadido el consejero, quien considera que hay que estudiar cómo llegar a las facultades y a los centros educativos para "de verdad ilusionar" a esa gente y poder renovar la amplia plantilla con la que se cuenta, con una edad "bastante envejecida".

Por otra parte, también ve necesario seguir con la carrera profesional, una medida implantada ya en la legislatura pasada, que ha sido "muy bien recibida" por los empleados públicos locales. A este respecto, ha recordado que queda pendiente y se podrá abordar la creación de la categoría profesional IV, que hasta ahora no existe, y avanzar en el concurso abierto y permanente que ya existe para el personal laboral y permite a los empleados públicos moverse de puesto cada cierto tiempo si sus circunstancias personales cambian.

Sin embargo, ha explicado que en el sistema de funcionariado no existe ese concurso abierto y permanente y cree que es posible estudiar y avanzar para crearlo también entre este personal y cualquier funcionario de la Junta pueda tener esa movilidad entre plazas. "Una reivindicación que llevan mucho tiempo realizando los sindicatos y que creemos que es oportuno abordar", ha matizado.