La Junta Electoral de CyL cancela la visita de mañana de Pedro Sánchez y Tolón a Valladolid

Tenían previsto participar en un evento en la Feria de Valladolid organizado por el Ministerio de Educación sobre Formación Profesional VALLADOLID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta Electoral de Castilla y León ha decidido cancelar la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la ministra de Educación, Milagros Tolón, que estaba prevista para este miércoles en la Feria de Valladolid, tras un recurso presentado por el PP.

En concreto, los 'populares' recurrieron a la Junta Electoral al conocer que estaba prevista la celebración de este acto organizado por Alianza FP, del Ministerio de Educación, titulado 'Formación Profesional y Empresa: La alianza que impulsa el futuro', que incluía la participación del presidente del Gobierno y de la ministra del ramo.

La visita había sido preparada concienzudamente en la Delegación del Gobierno de Castilla y León, donde este lunes se había celebrado una Junta de Seguridad, con participación de responsables de la Policía Nacional, la Policía Municipal y la Guardia Civil, al objeto de preparar el dispositivo correspondiente.

Según la normativa una vez convocadas las elecciones previstas para el próximo 15 de marzo y en periodo de precampaña no están permitidos actos de inauguración y de propaganda institucional.

No obstante, fuentes consultadas por Europa Press han señalado que esta decisión puede ser recurrida ante la Junta Electoral Central.

Organizadores del evento, sin embargo, han apuntado que la visita ha quedado aplazada a una fecha aún sin concretar, pero también han mostrado su estupor ante la decisión del órgano electoral autonómico de anular el acto previsto con Sánchez y Tolón y no haya puesto pega alguna a la celebración en la Feria de Valladolid de Agrovid en la que este martes el alcalde, el 'popular' Jesús Julio Carnero, y la consejera de Agricultura, María González Corral, han puesto en solfa la política del Gobierno.