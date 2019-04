La Junta Electoral rechaza el recurso contra Lacalle

Actualizado 03/04/2019 19:20:47 CET

BURGOS, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta Electoral de Zona ha rechazado este miércoles el recurso interpuesto por el PSOE contra el alcalde y candidato a la reelección y al Senado, el 'popular' Javier Lacalle, por la visita que éste realizó el pasado lunes, 1 de abril, a las obras de mejora del pasaje de San Lesmes.

La Junta Electoral no ha aceptado el recurso, ni la apertura de expediente sancionar contra Lacalle, al entender que "no ha lugar a admisión" y desde el Ayuntamiento, a través del Gabinete de Comunicación Municipal, se ha informado que el Consistorio "continuará siendo escrupuloso con las determinaciones de la ley" tras la convocatoria de elecciones.

No obstante, según han reseñado desde el Ayuntamiento, "como hacen el resto de administraciones, empezando por el Gobierno central, el Consistorio seguirá trabajando para que los servicios y los proyectos de la ciudad sigan avanzando con normalidad".

Desde el PSOE, han sostenido que no comparten la decisión de la Junta Electoral de Zona por la interpretación que ha realizado de la normativa vigente y han sostenido que el hecho de que el caso se haya entendido como recurso y no como denuncia "no conlleva motivo alguno para su inadmisión".

El PSOE de Burgos acudió a la Junta Electoral de Zona para denunciar la visita de Javier Lacalle a las obras de mejora en el pasaje de San Lesmes y le solicitó que le impusiera "la sanción oportuna" por contrariar la normativa electoral vigente.

Los socialistas recordaban, además, que existen sanciones por contrariar la legislación que van desde los 300 a 3.000 euros, en el caso de autoridades o funcionarios, y de los 100 a 1.000 euros, en el caso de particulares.