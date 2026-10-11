La Junta entrega 114 pantallas interactivas a las asociaciones de jubilados de la provincia de León

Pantallas para las personas jubiladas en Fresno de la Vega. - JUNTA DE CYL

LEÓN 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en León, Eduardo Diego, ha visitado la localidad de Fresno de la Vega donde recientemente se han instalado en el edificio municipal pantallas interactivas dirigidas al uso de las personas jubiladas de la localidad, dispositivos que forman parte de las 114 destinadas a la provincia, de las cuales ocho están pendientes de su instalación.

Durante la visita, el alcalde de la localidad, Alfonso Melón, le ha mostrado el funcionamiento del dispositivo y ha agradecido la iniciativa de la Junta, que tiene el objetivo de fomentar el envejecimiento activo y prevenir la dependencia mediante el uso de la tecnología, según ha trasladado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

Se trata de un proyecto puesto en marcha por la administración autonómica en el conjunto de la Comunidad, a través del cual se han cedido un total de 1.118 pantallas a la Red de Federaciones de Jubilados y Pensionistas, con una inversión superior a los tres millones de euros.

La cesión de las pantallas tendrá una duración de cuatro años, prorrogables por otros cuatro y, además, la Junta tiene previsto destinar a las entidades de personas mayores la instalación de otras 82 pantallas en centros de día y residencias dependientes de la misma.

Con esta iniciativa, la Junta busca ampliar las herramientas al alcance de las personas mayores y facilitar una mayor variedad de actividades físicas, como bailes o juegos, así como propuestas de entretenimiento, noticias y contenidos educativos hasta información meteorológica.

Estos dispositivos constituyen también un recurso para favorecer la interacción social y facilitar la rehabilitación y el ejercicio físico, aspectos fundamentales para promover la autonomía de las personas mayores, quienes podrán acceder directamente a los contenidos.

En concreto, estos dispositivos permitirán mejorar la comunicación y la interacción social mediante videollamadas, envío de mensajes o acceso a redes sociales, dentro de una apuesta por el uso de la tecnología para reducir las barreras derivadas de la distancia y favorecer un entorno más inclusivo e interconectado.

Asimismo, contribuirán a la estimulación cognitiva a través de actividades como juegos de memoria o ejercicios de lógica orientados a prevenir el deterioro cognitivo y favorecer una buena calidad de vida.