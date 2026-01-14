La Junta entrega distintivos de la 'A' de Artesanía a más de sesenta artesanos de la CyL. - JUNTA DE CYL

VALLADOLID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha entregado hoy las placas del distintivo 'A' de Artesanía de Castilla y León a más de 60 artesanos procedentes de las distintas provincias de la Comunidad.

La entrega, presidida por la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, se ha llevado a cabo tras una reunión técnica destinada, entre otras cosas, a planificar las acciones promocionales para el posicionamiento de la marca. En este encuentro, en el que han también se han analizado otros programas de apoyo al sector, han participado, la directora general de Comercio y Consumo, María Pettit, la Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León (FOACAL) y los artesanos asistentes al acto.

El distintivo es una marca oficial creada por la Junta de Castilla y León para identificar y promocionar los productos artesanos elaborados en la Comunidad. El sello garantiza la autenticidad y origen del producto artesanal, asegurando que las piezas proceden de los talleres inscritos en el Registro Oficial de Artesanos de Castilla y León; permitirá reforzar y potenciar la imagen del sector aportando una identidad común y fácilmente reconocible para la artesanía de la comunidad; además, contribuirá a impulsar la comercialización, facilitando la promoción en ferias, mercados y canales digitales, tanto nacionales como internacionales.

En este sentido, tal y como señalado la consejera, el distintivo es mucho más que un logotipo, es un símbolo de calidad, autenticidad y diseño contemporáneo, que va a permitir diferenciar y dar mayor visibilidad a las piezas que se elaboran en los talleres artesanos de la Comunidad, reforzando la marca Castilla y León e impulsando la comercialización de los productos y el acceso a nuevos canales de venta.

Junto a las placas identificativas de cada taller, se ha hecho entrega también de los materiales promocionales asociados al distintivo, que incluyen versiones digitales para su uso en etiquetas, escaparates, packaging y plataformas online, así como de un pequeño kit de otros objetos para la divulgación de la marca, cuyo uso está limitado a los talleres reconocidos y registrados oficialmente por la Junta de Castilla y León.

Tras esta entrega presencial a los talleres asistentes, se pondrá a disposición del resto de artesanos, a través de los Servicios Territoriales de Industria, Comercio y Economía de cada provincia, las placas identificativas de cada uno de los artesanos y talleres inscritos en el registro oficial de la Junta de Castilla y León. Asimismo, se les facilitará el distintivo en formato digital para su uso promocional.

Durante el encuentro, se ha avanzado además en el Plan de promoción de la marca destinado a dar la máxima visibilidad al distintivo para que la 'A' identifique la artesanía de Castilla y León en ferias, comercios y plataformas digitales, diferenciando los productos artesanales de la comunidad y contribuyendo a mejorar su comercialización.

El plan busca que los artesanos utilicen la 'A' en etiquetas, escaparates y embalajes, lo que aumenta la confianza del consumidor, facilita el acceso a nuevos mercados y la identificación de los productos con las campañas promocionales programadas. Se pretende, igualmente, fomentar que los talleres incorporen el distintivo en sus webs, redes sociales y marketplace, contribuyendo a la consolidación y difusión de la marca. Además, la 'A' de artesanía formará parte de todos los actos de promoción organizados por la Junta y aquellos realizados en colaboración con el sector.

El diseño del distintivo consiste en una 'A' recortada sobre un fondo ornamental, concretamente un bordado hecho a mano del siglo XIX que se conserva en el Museo Etnográfico de Castilla y León. Este símbolo está rodeado de la leyenda 'Artesanía Castilla y León' junto al eslogan 'Alma y oficio', que representa el compromiso y la dedicación de los artesanos en cada pieza, reivindicando el valor del trabajo manual frente a la producción en serie.

Con esta iniciativa, la Junta de Castilla y León reafirma su compromiso con la promoción y el fortalecimiento de la artesanía de la Comunidad, dotándola de una nueva herramienta que contribuya tanto a su reconocimiento cultural como a mejorar su posicionamiento en los mercados.