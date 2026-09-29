La Junta fija como "gran reto" turístico conseguir aumentar las estancias por visitante

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Alberto Díaz Pico (izquierda), en II Concurso de Pinchos y Tapas de Castilla y León celebrado en el Palacio de Exposiciones y Congresos de León. - EUROPA PRESS

LEÓN 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de Castilla y León, Alberto Díaz Pico, ha manifestado este martes que el "gran reto" en estos momentos en el ámbito turístico es conseguir aumentar las estancias por visitante.

Díaz Pico ha destacado la calidad del turismo que ofrece la Comunidad y se ha referido al incremento del 12 por ciento en los ingresos por habitación de hotel registrado el pasado mes de agosto respecto a 2025, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte se ha pronunciado de este modo en el Palacio de Exposiciones y Congresos de León, donde ha participado en la entrega de premios del II Concurso de Pinchos y Tapas de Castilla y León.

En este sentido, se ha referido a los establecimientos participantes --procedentes de las nueve provincias-- como una representación de la excelencia gastronómica de Castilla y León. "La gastronomía es un factor indispensable para conseguir lo que para nosotros es un reto, es un objetivo, que es un turismo de calidad", ha concluido.