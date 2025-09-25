La Junta financia con 930.000 euros el tratamiento de agua potable en Fabero y León

VALLADOLID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha autorizado hoy, en Consejo de Gobierno, una inversión de 936.475 euros destinada a la concesión de una aportación dineraria a SOMACYL para financiar diversas actuaciones vinculadas a la Estación de Tratamiento de Agua Potable de Fabero (León).

Uno de los objetivos marcados por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, en colaboración con diputaciones, ayuntamientos y consorcios, es crear las infraestructuras necesarias para garantizar la disponibilidad y gestión del agua, tanto por su indudable repercusión en las actividades humanas como por su importancia en el equilibrio de los ecosistemas.

Desde Bárcena de la Abadía, pedanía del municipio de Fabero, parte la llamada Ruta del Agua, también conocida como el 'pequeño Cares'. Se trata de un recorrido para senderistas que discurre por un camino que serpentea por la montaña y termina en una caseta de captación de agua.

En este sentido, la empresa pública va a iniciar la ejecución del denominado 'Proyecto Ruta del agua' vinculado a la Estación de Tratamiento de Agua Potable de Fabero (León), mediante el cual se construirá una nueva captación de agua y se concluirá la rehabilitación de la tubería enterrada que discurre por un túnel de la senda.

Además, se llevará a cabo la restauración de la escombrera existente en parte del trazado, la renovación de las conducciones y la reposición del pavimento del acceso desde la carretera que une Bárcena de la Abadía con San Pedro de Paradela hasta la estación depuradora.

Todo ello permitirá un suministro de agua de calidad a la población de Fabero y de municipios próximos, así como mejorar, una vez terminado el proyecto, la ruta indicada.