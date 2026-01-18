La Junta financió 3.271 operaciones por 617,7 millones y generó 11.396 empleos en 2025, un 11% más que en 2024

VALLADOLID 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Economía y Hacienda, a través de la Plataforma Financiera gestionada por el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECyL), financió el año pasado 3.271 operaciones tras movilizar 617.692.336 euros y generó una inversión inducida de 799.073.641 euros, que se ha traducido en la creación y mantenimiento de 11.396 empleos, un 11 por ciento más que en 2024.

En el conjunto de la legislatura (2022-2025), la Plataforma ha financiado 14.376 operaciones por más de 2.452 millones euros, lo que ha inducido inversiones por 3.877 millones de euros y ha contribuido a la creación y mantenimiento de 51.016 puestos de trabajo, según ha informado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

Este elevado nivel de financiación ha sido posible gracias al compromiso financiero del ICECyL, que en 2025 aportó 71,6 millones de euros a las entidades colaboradoras Iberaval y Sodical, con lo que se consiguió consolidar instrumentos financieros esenciales para emprendedores, autónomos y pymes.

En total, durante la legislatura, las aportaciones alcanzaron 285,8 millones de euros, de los que el 33,1 por ciento se han destinado a Iberaval (94,6 millones euros) y el 66,9 por ciento (191,2 millones) a Sodical, con el objetivo de reforzar la capacidad de respuesta ante las necesidades de financiación empresarial.

La Plataforma Financiera, creada en 2016, integra todos los instrumentos financieros disponibles, tanto públicos como privados: la Junta de Castilla y León, Iberaval, Sodical, 15 entidades financieras adheridas al convenio, y otros organismos de carácter nacional e internacional.

Su objetivo principal es proporcionar asesoramiento integral y apoyo técnico y financiero a las empresas, para cubrir sus necesidades de financiación para proyectos económica y comercialmente viables, con el fin último de mantener y generar empleo.

Las líneas de actuación de la Plataforma se estructuran en torno a cuatro ejes fundamentales, emprendimiento, crecimiento y reindustrialización, innovación e internacionalización.